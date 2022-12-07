تضامن الإسماعيلية: عقد ندوات توعوية لنبذ العنف ضد المرأة وتوزيع مساعدات

أطلقت مديرية التضامن بالإسماعيلية عدة فعاليات، استهدفت السيدات والفتيات والأسر المعيلة، تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

حيث نظمت المديرية عدة لقاءات وندوات بجميع الإدارات في القصاصين والتل الكبير وفايد والفردان.

وكانت الندوات بغرض نبذ العنف ضد المرأة ضمن (مبادرة ال١٦ يوم) تزامنًا مع الحملة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت عنوان لا للعنف ضد النساء والفتيات، ويتم توعية الأسر بعدم تسرب الفتايات ولا لختان الإناث ولا للزواج المبكر.

كذلك تم عمل حصر بالأسر والسيدات لعمل فصل محو أمية وفصل تعليم الكبار وتم توزيع أغطية.

بالإضافة إلي حصر الأسر عن طريق الرائدات الريفيات للأسر التي تضررت بيوتها من الأمطار لعمل مشمعات للمنازل.

وأضافت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن الندوة التي أقيمت في قرية الفردان استهدفت ١١٥ أسرة وتم توزيع بطاطين وأغطية خلال تلك الندوة.

وتمت الندوات بحضور مجموعة من شيوخ الوعظ، مدير الوحدة الصحية بقرية الفردان.

والجدير بالذكر أنه يتم عمل ندوات بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومع منطقة الوعظ ومع أطباء من الصحة، كذلك طرق الأبواب لزيارات منزلية للأُسر والنزول للمدارس والأسواق والتجمعات؛ بغرض التوعية بطرق مختلفة.

وأكدت الحفناوي أن مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية تسعى جاهدة لدعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال الندوات واللقاءات والحملات التي تنظمها داخل قرى وعِزب المحافظة مشيرة إلى أن محافظ الإسماعيلية دائمًا ما يُولي فئة الأسر الأولى بالرعاية الاهتمام ويتابع باستمرار الخدمات المقدمة لهم من خلال المديرية.