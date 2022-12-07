مخصصة لـ الأطفال.. صدمة من رسوب نواب بريطانيون في اختبارات الرياضيات واللغة

فشل عدد من أعضاء البرلمان البريطاني في اختبارات "سات 6" التي يخوضها الأطفال في بريطانيا، حيث حققوا نتائج أقل من الطلاب في سن العاشرة أو أكبر قليلا.

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، شارك عشرات النواب بما في ذلك رئيس لجنة التعليم في مجلس العموم، روبن ووكر، في الاختبارات، التي أشرف عليها أطفال في سن الحادية عشر، في حدث نظمته حملة لإلغاء هذه الاختبارات.

وحقق 44% فقط من البرلمانيين من أحزاب مختلفة، المعيار المتوقع في مادة الرياضيات، فيما بلغ 50% فقط المعيار المتوقع في التهجئة وعلامات الترقيم والقواعد.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في جميع أنحاء البلاد، وصل 59% من التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و11 عاما إلى المستوى المتوقع في اختبارات "سات" للرياضيات والقراءة والكتابة هذا العام، انخفاضا من 65% في عام 2019، وهي آخر مرة أجريت فيها الاختبارات.

وكشفت الأرقام التفصيلية التي نشرتها وزارة التعليم في الصيف أن الأطفال المحرومين ماديا، تعرضوا لإخفاق أكثر حدة من أقرانهم الميسورين.

ويجرى اختبار "سات" لقياس المعرفة الدراسية لدى الأطفال عند التحاقهم بالمدارس.