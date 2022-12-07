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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زواج القاصرات.. يهدد الفتاة بالموت وإنجاب أطفال مشوهين.. فيديو

زواج قاصرات
زواج قاصرات

كشفت نهى طلعت عبد القوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جهود المجلس في التصدي لزواج القاصرات، والأطفال؛ وأضرار ذلك على الأسرة والمجتمع.

وقالت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن دور المجلس هو التوعية بأضرار هذه الأمور لدى الأسرة، كما أن نشر الثقافة عن هذا الأمر موجودة في خطة المجلس وأنشطته على الأرض؛ من أجل التوعية بأضرار زواج القاصرات.

وأوضحت أنه عند وجود قانون بتجريم زواج القاصرات والزواج المبكر من مجلس النواب؛ سيتم التصدي لهذا الأمر بشكل أكثر فاعلية، مشددة على أن هذه القضية لن يتم معالجتها إلا من خلال اقتناع المواطنين بضرورة الزواج في السن المناسبة؛ من أجل الحفاظ على الأطفال.

وأكدت أن المجتمع المدني له دور كبير في معالجة هذه القضية؛ لأن البنت عرضة أن تموت أثناء الولادة، أو تلد أطفالاً مشوهين.

زواج القاصرات عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس النواب المجتمع المدني

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