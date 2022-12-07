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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الثقافة : 100 ورشة تصوير فوتوغرافي بالمجان لأبناء مدن القناة

المصور أحمد الجعبري
المصور أحمد الجعبري

تنظم وزارة الثقافة   ١٠٠ ورشة عمل  ومحاضرة بالمجان لأبناء مدن القناة في ثلاث محافظات الإسماعيلية والسويس وبورسعيد، عن مبادئ التصوير الفوتوغرافي تحت عنوان "فن تصوير الفيديو"، يحاضرها المصور المصري أحمد الجعبري و بالتنسيق مع قصور الثقافة.

 

يتناول خلالها أحمد الجعبري بالشرح أسرار تصوير الفيديو النظري بالكاميرات الاحترافية والموبايل.

من جانبه صرح أحمد الجعبري أن الورشة تعد خصيصا للمبتدئين في مجال تصوير الفيديو حيث تمكنهم الورشة من الإلمام بأساسيات التصوير  الرئيسية من خلال الشرح النظري والتطبيقات العملية المكثفة من خلال الورش التطبيقية التي سوف يعقدها خلال الأشهر القادمة، مما يمكن المشتركين أن يصبحوا مصورين فيديو محترفين وسوف يتم اختيار أفضل الصور من النتاج الفني للمشاركين لعمل معرض فنى للجمهور.

ويستعد الفنان أحمد الجعبري لإقامة معرض فني له، بأحد الجاليرهات الاسبوع المقبل، لمجموعة من أعماله الفنية، التي تم إلتقاطها بعدسته خلال رحلته المختلفة.

وقال أحمد الجعبري، إن المعرض سيضم العديد من الفيديوهات التي تم تصويرها خلال رحلاته المختلفة بمحافظات مصر من الجنوب للشمال.

وأضاف أن الفيديوهات تبرز أماكن الجمال والطبيعة المختلفة في أم الدنيا، من آثار، لمناطق تراثية، إلى جانب المحميات الطبيعية التي تتمتع بها البلاد.

الفنان أحمد الجعبري يلقب بـالمصور المرح من خلال حرصه على إدخال البهجة والسرور في نفوس كل من يقوم بتصويره، وكذلك سعادة كل متلقي صوره واعماله التي يقدمها للجمهور.

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