عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أيمن هويدي يحصل على الدكتوراة في اللغة العربية من جامعة دمنهور | شاهد

د. أيمن بدر هويدي
د. أيمن بدر هويدي

ناقشت كلية الآداب جامعة دمنهور اليوم، الرسالة المقدمة من الباحث أيمن بدر هويدي للحصول على درجة العالمية الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، بعنوان: تجليات النص الشعري الجمالية والاجتماعية في معجم البابطين لشعراء العربية في عصر الدول والإمارات.. شعراء مصر. 

وحصل الباحث أيمن بدر هويدي على درجة الدكتوراة مع التوصية بالطبع والتداول بين الجامعات على رسالته والتي حظيت بإشادة واسعة من لجنة المناقشة وأساتذة اللغة العربية المشاركين فيها.

وتكونت لجنة المناقشة من كل من: الأستاذ الدكتور محمد مصطفى أبو شوارب - أستاذ الأدب والنقد ورئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة الإسكندرية مشرفا، وعضوية الأستاذ الدكتور غانم السعيد غانم - أستاذ الأدب والنقد والعميد السابق لكليتي الإعلام واللغة العربية جامعة الأزهر الشريف مناقشا، والأستاذ الدكتور أحمد محمد بلبولة - أستاذ الأدب والنقد وعميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة مناقشا، والأستاذ الدكتور إيمان فؤاد بركات أستاذ الأدب العربي ووكيلة كلية الآداب جامعة دمنهور للدراسات العليا والبحوث مشرفا.

وحضر المناقشة عبدالرحمن خالد البابطين – أمين عام مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية بالكويت، وعدد من قيادات عمداء الكليات وقيادات جامعة دمنهور. 

الباحث أيمن بدر هويدي
مناقشة الدكتوراه للباحث أيمن بدر هويدي 

الباحث أيمن بدر هويدي
الباحث أيمن بدر هويدي
الباحث أيمن بدر هويدي
الباحث أيمن بدر هويدي
الباحث أيمن بدر هويدي
الباحث أيمن بدر هويدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يتراجع 130 جنيها

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

بعد قفزاته المتتالية.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7 ديسمبر|فيديو

بعد وفاة تلميذة داخل الفصل.. تعليم أسيوط تتخذ قرارا جديدا ضد مديرة المدرسة والمعلم

نزيف حاد.. الجنيه الذهب يخسر أكثر من 1000 جنيه دفعه واحدة 

قرار عاجل من خادم الحرمين بشأن الشيخين ياسر الدوسري وأحمد الحذيفي

احترس.. الشعراوي يحذر من دعاء شائع من الآباء للأبناء يجلب لهم الفقر

موضوعات متعلقة

باستثمارات 100 مليون دولار..إنشاء أول مصنع لإنتاج الأجهزة المنزلية بالعاشر من رمضان

الحكومة: أمامنا شهرين لإلغاء المشاكل والأزمات المتعلقة بالاعتمادات المستندية

رئيس الوزراء: الكثير من أخبار السوشيال ميديا موجهة لضرب الاقتصاد المصرى

مدبولي: هناك ارتفاع في الأسعار.. ونحاول تخفيف العبء عن المواطنين

رئيس الوزراء: خطة لتوفير العملة الصعبة حتى 30 يونيو 2023

مدبولي: المستثمر الراغب في الرخصة الذهبية يتقدم مباشرة لمجلس الوزراء

مدبولي: تشكيل لجنة عليا للمؤتمر العالمي للترويج للاستثمار في مصر 2023

مدبولي: العام الماضي شهد جذب 9 مليارات دولار استثمارات مباشرة

ترشيحاتنا

دعاء لختم القرآن الكريم.. يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة

بعد تجديد المقر.. نقابة الموسيقيين تكرم رموزها الجمعة القادمة

تضرب بيد من حديد.. إحباط مخطط لاستهداف وحدة أمنية ومؤسسة دينية بتونس

20 دقيقة.. الزمالك يبحث عن التهديف وطلائع الجيش يعتمد على المرتدة

النيابة العامة تخلي سبيل سيد تونسي بعد تنازله عن ملكية جامعة 6 أكتوبر

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ30.. 10 صور لـ سارة سلامة تثير الجدل| شاهد

احذر منها .. 6 عادات صحية تضر مينا الأسنان

تأثيره خطير.. ماذا يحدث للجسم عند انخفاض ضغط الدم

القتل البطيء.. عادة شبابية منتشرة تؤدي إلى الموت

فيديو

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

اعترافات صادمة .. تطورات واقعة حضانة الأطفال بالإسكندرية

محاولة للإطاحة بالحكومة .. ماذا يحدث في ألمانيا ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ