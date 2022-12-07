أيمن هويدي يحصل على الدكتوراة في اللغة العربية من جامعة دمنهور | شاهد

ناقشت كلية الآداب جامعة دمنهور اليوم، الرسالة المقدمة من الباحث أيمن بدر هويدي للحصول على درجة العالمية الدكتوراه في اللغة العربية وآدابها، بعنوان: تجليات النص الشعري الجمالية والاجتماعية في معجم البابطين لشعراء العربية في عصر الدول والإمارات.. شعراء مصر.

وحصل الباحث أيمن بدر هويدي على درجة الدكتوراة مع التوصية بالطبع والتداول بين الجامعات على رسالته والتي حظيت بإشادة واسعة من لجنة المناقشة وأساتذة اللغة العربية المشاركين فيها.

وتكونت لجنة المناقشة من كل من: الأستاذ الدكتور محمد مصطفى أبو شوارب - أستاذ الأدب والنقد ورئيس قسم اللغة العربية بكلية التربية جامعة الإسكندرية مشرفا، وعضوية الأستاذ الدكتور غانم السعيد غانم - أستاذ الأدب والنقد والعميد السابق لكليتي الإعلام واللغة العربية جامعة الأزهر الشريف مناقشا، والأستاذ الدكتور أحمد محمد بلبولة - أستاذ الأدب والنقد وعميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة مناقشا، والأستاذ الدكتور إيمان فؤاد بركات أستاذ الأدب العربي ووكيلة كلية الآداب جامعة دمنهور للدراسات العليا والبحوث مشرفا.

وحضر المناقشة عبدالرحمن خالد البابطين – أمين عام مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية بالكويت، وعدد من قيادات عمداء الكليات وقيادات جامعة دمنهور.

الباحث أيمن بدر هويدي

مناقشة الدكتوراه للباحث أيمن بدر هويدي

الباحث أيمن بدر هويدي

الباحث أيمن بدر هويدي