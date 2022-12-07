نائبة رئيس بنين: الكويت شريك إستراتيجي بالنسبة لبلادنا

أشادت نائبة رئيس جمهورية بنين مريم شابي تلاتا، بالعلاقات الثنائية الوطيدة مع دولة الكويت التي وصفتها بأنها شريك استراتيجي بالنسبة لبنين.

وأكدت نائبة رئيس جمهورية بنين -خلال لقائها مع سفير دولة الكويت لدى بنين مشعل المنصور وفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الأربعاء- أهمية الدور الريادي الذي تضطلع به دولة الكويت في العديد من المجالات وخاصة الانسانية منها والتنموية.

وقالت نائبة رئيس بنين إن بلادها حريصة على تعزيز أواصر التعاون والشراكة مع مختلف الدول والجهات المانحة لا سيما دولة الكويت وذلك من أجل تعزيز الواقع التنموي في جمهورية بنين.

وأشارت إلى وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في بنين التي يمكن أن تكون نقطة انطلاق لتعزيز الاستثمارات الكويتية في بلادها لا سيما في مجال الاستثمار والتنمية، مشددة على حرص بلادها على تعزيز مجالات التعاون المشتركة على مختلف الأصعدة وذلك انطلاقا من منظومة الأهداف والمصالح المشتركة القائمة بين بنين والكويت.

