رغم انخفاض صناعة الهواتف في الربع الأخير بنسبة 11%.. سامسونج الأولى

كشت منظمة trendforce البحثية فى سوق الهواتف الذكية عن أحدث تقرير لصناعة “الموبايلات” للربع الأخير من العام الجاري 2022، حيث تم صناعة 289 مليون هاتف فى الفترة من يوليو حتي سبتمبر، بينما الربع الأخير كان أقل بنسبة 11%.

وبحسب موقع “جي إس إم آرينا” التقني، جاءت “سامسونج” الكورية الجنوبية متربعة على عرش صاعة الهواتف الذكية برصيد 64.2 مليون هاتف ذكي، بينما العملاق الأمريكي “آبل” فى المرتبة الثانية برصيد 50.8 مليون هاتف.

بيان صناعة الهواتف الذكية فى الربع الأخير من 2022

يذكر أن سوق الهواتف الذكية يواجه مشكلات عدة منذ أزمة كورونا فى آخر عام 2019، إلا أن شركة سامسونج تحلق بعيداً عن السرب، وتنشتر بقوة فى معظم أسواق العالم مع مفهوم تصنيعها الجديد الذى يقدم شاشة مميزة وبطارية قوية بسعر منافس.

كانت شركة “سامسونج” الكورية الجنوبية عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم قد أطلقت تحديث أندرويد 13 الجديد، وكذلك واجهة المستخدم OneUI 5.0 لهاتفيها Galaxy A22 و A23 حول العالم.