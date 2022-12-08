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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انهيار الذهب.. وجرام 18 يسجل 1474 جنيها

صدى البلد

تواصل  أسعار الذهب بالأسواق المحلية تراجعها خلال تعاملات اليوم، الخميس، بعد موجة من التراجعات الحادة خلال تعاملات أمس الأربعاء، بفعل حالة من التلاعب في الأسعار ، دفعت بعض الشركات لتعليق تسعير الذهب ووقف عمليات البيع والشراء. 

بينما تشهد الأوقية بالبورصة العالمية، ارتفاعات محدودة على الرغم من ارتفاع الدولار، وسط ترقب الأسواق لاجتماع الفيدرالي الأمريكي يومي 13 و14 الشهر الجاري، لتحديد مصير أسعار الفائدة.

 

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سعر جرام الذهب بالجنيه 

الذهب عيار 24 

عيار 24 بيع 1,920 جنيها- شراء 1,966 جنيها.
الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,760 جنيها- شراء 1,802 جنيه.
الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 1,680 جنيها- شراء 1,720 جنيها.
الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,440 جنيها- شراء 1,474 جنيها.
الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,120 جنيها- شراء 1,147 جنيها.
الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 960 جنيها- شراء 983 جنيها.
اسعار الذهب اليوم في مصر

الاونصة بيع 59,712 جنيها-  شراء 61,134 جنيها.
الجنيه الذهب بيع 13,440 جنيها- شراء 13,760 جنيها.
الكيلو بيع 1,920,000 جنيه- شراء 1,965,714 جنيها.
 

 

سعر دمغة الذهب اليوم

ويبحث البعض عن سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة قبل الشراء، وتمثل  نسبة الدمغة ما بين 5 و10% من سعر الجرام، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط.

سعر مصنعية الذهب اليوم

ويتراوح سعر المصنعية بين 30 و65 جنيهًا، وتختلف أسعار المصنعية في محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

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