إبراهيم عيسى: الدولة تراهن على تنشيط السوق بشهادات صندوق النقد الدولي

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أنه إذا جرت المقارنة بين مصر والدول المتقدمة يجب أن تكون على جميع الأصعدة وليس الأسعار فقط، قائلا: "حتى نتقدم يجب أن نقارن أنفسنا بالعالم المتقدم في جميع الأمور والمجالات، والأزمة الاقتصادية العالمية خلقت العديد من التحديات ويجب أن يكون هناك سقفًا زمنيًا محددًا لوعود الحكومة في الوصول لحلول موضوعية للأزمات التي تواجه الاقتصاد".

وأوضح الاعلامي ابراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، أن الرأي العام يجب أن يتحصل على معلوماته من خلال بيانات الحكومة، ومن الضروري أن تكون أسئلة المواطن واستفساراته موضع اهتمام مؤسسات الدولة، متسائلًا: لماذا صمتت الدولة حتى تراكمت الادعاءات والمزاعم حول الاقتصاد؟، مؤكدًا أن مركز معلومات مجلس الوزراء من أنشط المؤسسات المصرية في الرد على كل ما يثار من موضوعات في المجتمع.

وتابع: "الدولة تراهن على تنشيط السوق بالشهادات الدولية الصادرة لصالحها من صندوق النقد الدولي، ولكنها في نفس الوقت معنية جدًا برأي وكالات التصنيف الائتماني العالمية في الاقتصاد"، مشددًا على ضرورة توحيد المعايير عند تقييم أجهزة الدولة لوكالات تصنيف الائتمان العالمية