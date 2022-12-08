سعر الدولار اليوم الخميس 8 ديسمبر

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي استقرارًا مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 8 ديسمبر في غالبية البنوك بعد زيادة 3 قروش بالأمس بعد استقرار دام لمدة 5 أيام استمر حتى الاثنين الماضي.

مؤشر الدولار

ارتفع الدولار على المستوى العالمي، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXY)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية .

وشهد الأخضر صعودا بحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات ليسجل 105.55 ، فيما تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي بحسب "وول ستريت جورنال".

مؤشر الدولار العالمي

ووصلت عقود مؤشر الدولار 105.55 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 104.51، فيما وصلت إلى أدنى نقطة خلال التعاملات عند 104.89 نقطة، وذلك بارتفاع قيمته 0.26 دولار وبنسبة 0.25%.

وكان مؤشر الدولار قد تراجع بقوة على مدار الأيام الماضية على خلفية تصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والذي أشار إلى إبطاء وتيرة رفع الفائدة ، منوها بأن الشهر الحالي قد يشهد رفع الفائدة بـ 50 نقطة وليس 75 نقطة أساس.

وارتفع الدولار من جديد مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عاملين أكثر مما كان متوقعاً في نوفمبر، مما قد يعطي الفدرالي الأميركي حافزاً أكبر لرفع أسعار الفائدة.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفي مصر سجّل سعر الأخضر ثباتا مقابل الجنيه، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 8-12 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

وشهد سعر الدولار استقرارا مقابل الجنيه اليوم في معظم البنوك العاملة في مصر،، عند مستويات 24.64 جنيه للدولار الواحد.