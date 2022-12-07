بسبب مباراة الأهلي| إعلامي: مراقبو الـvar يصدرون الأزمات لحكام الساحة

علق الإعلامي محمد شبانة على واقعة استدعاء غرفة الفار للحكم محمد الحنفي لمشاهدة لقطة محمد الشناوي حارس مرمى الاهلي مع مهاجم غزل المحلة بحجة أن هناك خطأ ضد الحارس.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة ETC الفضائية: : "الفيديو أثبت أن الشناوي لم يرتكب أي أخطاء، فلماذا تم استدعاء الحكم، هم يضعون حكم الساحة في مأزق، وأي شخص متربص سيكيل الاتهامات للتحكيم".

وتابع: "وائل فرحان في المباراة السابقة أمام طلائع الجيش بعدما وضع محمد عادل في ورطة، والاخير كان منفعلا بعد لقاء الأهلي وطلائع الجيش، خصوصا فى ظل وجود حالة تربص شديدة بالحكام، وهناك البعض ينتقد دون دراية، وتم ايقاف فرحان ويقولون أنه تم التراجع عن معاقبته".

وزاد: "هناك ركلة جزاء كانت واضحة للأهلي أمام طلائع الجيش، واللعبة واضحة بأنها ركلة جزاء، البعض يثير بليلة، وهناك أزمات يتم تصديرها للحكام بسبب تلك اللقطات، فعلي أي أساس يتم اختيار حكام الفيديو؟!، لماذا يتم استدعاء محمد عادل والحنفي في حالات واضحة بنسبة 100% عندما تكون للأهلي".