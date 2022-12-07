حقيقة رحيل الجهاز الفني لـ فريق الداخلية بقيادة رضا شحاتة

علق أبو المجد مصطفى، المدرب العام لفريق الداخلية، على أنباء رحيل الجهاز الفني بقيادة رضا شحاتة، عن قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة.



وقال مصطفى في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " دربنا لاعبي الفريق أكثر من مرة على الطريقة التي سجل بها فاركو الهدف في مرمانا".



وتابع: "رضا شحاتة تحدث مع اللاعبين بشأن التمسك بطريقة اللعب الخاصة بنا، وحاولنا ضم لاعبين يناسبون طريقة لعبنا رغم تأخر انتهاء الموسم الماضي من الدوري".



وواصل: "لم نسمع عن شائعات استغناء الإدارة عن الجهاز الفني بقيادة رضا شحاتة، وهذا لا يشغلنا في الوقت الحالي بقدر ما يشغلنا التركيز مع الفريق".



وأتم: "نحن نعمل فقط ولا نركز على الأحاديث المتعلقة باحتمالية رحيل الجهاز الفني".

