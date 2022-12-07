ميدو: برونو سافيو انسجم مع أجواء الأهلي

يرى الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن البرازيلي برونو سافيو، نجح في التأقلم مع الأهلي حاليا.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " برونو سافيو أصبح منسجما مع أجواء الأهلي حاليا وهو ما يظهر على أداءه حاليا".

وتابع: "عائلة سافيو متواجدة ومستقرة بالقاهرة وهو ما ساعد اللاعب على التأقلم".

وأتم: "هناك عوامل توضح نجاح اللاعب في التأقلم مع النادي المتواجد معه، وهو ما يظهر على سافيو حاليا".

