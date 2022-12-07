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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ جهاز هضمي : صحة الأمعاء أهم لجسم الإنسان من أي عضو

الدكتور كريم أبو
الدكتور كريم أبو المجد

أكد الدكتور كريم أبو المجد رئيس قسم جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأعضاء في جامعة كليفلاند الأمريكية، أن الأحشاء أهم  من جميع الأعضاء في جسم الإنسان، وصحة الأمعاء أهم لجسم الإنسان من أي عضو آخر.

كيف حقق  كريم أبو المجد حلم أمه؟

وأضاف كريم أبو المجد اثناء استضافته مع برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية  "cbc"، قائلاً:" اللي ربتني هي أمي، و الله سبحانه هو السند ليا، و أمي كانت بترعاني، و هي توفت عندها 96 سنة، دفنتها بمقابر المعلاة بمكة، بأمر من أمير مكة، لأن حسيت غني لازم أعملها حاجه"

وتابع:" كانت بتقولي يا أبني أنا ربيت أيتام كتير، و أنا عند ربنا زي السيدة خديجة، و أنا بدفنها، قالولي أنت عارف ده قبر مين..قبر السيدة خديجة".

وأوضح  رئيس قسم جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأعضاء جامعة كليفلاند الأمريكية، أن أصعب شئ واجهه أثناء رحلته للوصول للنجاح العالمي، أن والده متوفي، معقباً:"أصعب حاجة إن مليش أب، تحس إن مفيش سند، و ضهرك مش مسنود".

 

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