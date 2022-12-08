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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أنشطة فنية وثقافية متنوعة بجنوب سيناء

صدى البلد

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوه  ، تقديم العديد من البرامج والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة ، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل  ، من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج  ، حيث نفذت مكتبة طابا الثقافية بمدرسة طابا الجديدة ، محاضرة تثقيفية بعنوان " التسامح وقبول الاخر " تحدث خلالها  حداد شعبان معلم خبير بالتربية والتعليم ، عن التسامح من حيث المعنى والمفهوم ، مؤكد على أهمية وضرورة قبول الاخر وخاصة بعد ان اصبح العالم مثل قرية واحدة فى تواصل دائما ، بينما نفذ قصر ثقافة طور سيناء محاضرة تثقيفية بعنوان " الوقاية من نزلات البرد " بقاعة المكتبة العامة ، بحضور مجموعة من تلاميذ مدرسة الزهور الابتدائية بالطور العاصمة  ، تحدثت خلالها دكتورة لوزه عبدالله ، عن طرق الوقاية من امراض الشتاء وخاصة نزلات البرد ، مبينه أهمية الرياضة والتغذية الصحية لبناء الجسم ومكافحة الأمراض  ، بينما نفذ بيت ثقافة دهب ورشة فنية بعنوان " الرسم على الورق " بمدرسة على بن أبى طالب الإعدادية ، إشراف هدى السعيد مسؤولة النشاط ، لتدريب المشاركين على كيفية إستخدام ورق الكانسون وألوان الخشب لرسم لوحات فنية ، بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء  .

سيناء يده الفن عيد رياضة الثقافة الفنان لبن

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