أنشطة فنية وثقافية متنوعة بجنوب سيناء

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوه ، تقديم العديد من البرامج والأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة ، بإقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة الكاتب محمد نبيل ، من خلال فرع ثقافة جنوب سيناء برئاسة أحمد فريج ، حيث نفذت مكتبة طابا الثقافية بمدرسة طابا الجديدة ، محاضرة تثقيفية بعنوان " التسامح وقبول الاخر " تحدث خلالها حداد شعبان معلم خبير بالتربية والتعليم ، عن التسامح من حيث المعنى والمفهوم ، مؤكد على أهمية وضرورة قبول الاخر وخاصة بعد ان اصبح العالم مثل قرية واحدة فى تواصل دائما ، بينما نفذ قصر ثقافة طور سيناء محاضرة تثقيفية بعنوان " الوقاية من نزلات البرد " بقاعة المكتبة العامة ، بحضور مجموعة من تلاميذ مدرسة الزهور الابتدائية بالطور العاصمة ، تحدثت خلالها دكتورة لوزه عبدالله ، عن طرق الوقاية من امراض الشتاء وخاصة نزلات البرد ، مبينه أهمية الرياضة والتغذية الصحية لبناء الجسم ومكافحة الأمراض ، بينما نفذ بيت ثقافة دهب ورشة فنية بعنوان " الرسم على الورق " بمدرسة على بن أبى طالب الإعدادية ، إشراف هدى السعيد مسؤولة النشاط ، لتدريب المشاركين على كيفية إستخدام ورق الكانسون وألوان الخشب لرسم لوحات فنية ، بهدف تنمية المهارات الفنية للنشء .