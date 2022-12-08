كان دافئا.. اكتشاف حمض نووي يوضح أسرار القطب الشمالي

يكشف أقدم تسلسل لـ الحمض النووي على الإطلاق كيف كان شكل القطب الشمالي قبل مليوني عام عندما كان أكثر دفئًا.





تعد المنطقة الواقعة في شمال جرينلاند اليوم صحراء قطبية ، لكن المادة الوراثية المستخرجة من التربة كشفت عن مجموعة غنية من النباتات والحيوانات.





واوضح العلماء في البحث الذي نُشر في مجلة Nature،

آثارا وراثية لأشجار المستودونات التي تشبه الفيل ، والرنة والأوز التي تجول بين أشجار البتولا والحور ، ولحياة بحرية بما في ذلك سرطانحدوة الحصان والطحالب.





قال البروفيسور إسك ويلرسليف ، الذي أجرى الدراسة ، من جامعة كوبنهاجن وجامعة كامبريدج ، إن هذا المزيج من الأنواع القطبيةالشمالية والمعتدلة التي تعيش جنبًا إلى جنب ليس له مثيل حديث.





تم إجراء البحث في منطقة تسمى تكوين كاب كوبنهافن ، والتي تقع في أقصى شمال جرينلاند.





وحتى الآن ، كان من الصعب إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ورؤية كيف كانت هذه المنطقة قبل مليوني عام، وحفريات الحيوانات من هذهالفترة نادرة للغاية هناك.

وأوضح البروفيسور ويلرسليف: "في الواقع ، من منطقة كاب كوبنهافن ، الحيوانات الوحيدة التي تم اكتشافها من خلال الحفريات الكبيرةهي أسنان الأرنب وخنفساء الروث. لذلك لم يكن لدى الناس أي فكرة عن نوع الحيوانات التي كانت موجودة هناك في ذلك الوقت".



