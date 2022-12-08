عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كان دافئا.. اكتشاف حمض نووي يوضح أسرار القطب الشمالي

صدى البلد

يكشف أقدم تسلسل لـ الحمض النووي على الإطلاق كيف كان شكل القطب الشمالي قبل مليوني عام عندما كان أكثر دفئًا.


 

تعد المنطقة الواقعة في شمال جرينلاند اليوم صحراء قطبية ، لكن المادة الوراثية المستخرجة من التربة كشفت عن مجموعة غنية من النباتات والحيوانات.


 

txt

ابنك عايش مماتش.. شاب يطرق أبواب السوشيال ميديا لـ لقاء أمه

txt

جنون السوشيال ميديا.. سيدة تغسل وجهها بـ البيبسي وتطبخ الصابون بالطاسة

واوضح العلماء  في البحث الذي نُشر في مجلة Nature،

آثارا وراثية لأشجار المستودونات التي تشبه الفيل ، والرنة والأوز التي تجول بين أشجار البتولا والحور ، ولحياة بحرية بما في ذلك سرطانحدوة الحصان والطحالب.


 

قال البروفيسور إسك ويلرسليف ، الذي أجرى الدراسة ، من جامعة كوبنهاجن وجامعة كامبريدج ، إن هذا المزيج من الأنواع القطبيةالشمالية والمعتدلة التي تعيش جنبًا إلى جنب ليس له مثيل حديث.


 

تم إجراء البحث في منطقة تسمى تكوين كاب كوبنهافن ، والتي تقع في أقصى شمال جرينلاند.

 


 

وحتى الآن ، كان من الصعب إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ورؤية كيف كانت هذه المنطقة قبل مليوني عام، وحفريات الحيوانات من هذهالفترة نادرة للغاية هناك.

 

وأوضح البروفيسور ويلرسليف: "في الواقع ، من منطقة كاب كوبنهافن ، الحيوانات الوحيدة التي تم اكتشافها من خلال الحفريات الكبيرةهي أسنان الأرنب وخنفساء الروث. لذلك لم يكن لدى الناس أي فكرة عن نوع الحيوانات التي كانت موجودة هناك في ذلك الوقت".


 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

القومي للتأمين الاجتماعي: رفع سن المعاش تدريجيا ليصل لـ 65 عاما

قرار عاجل بمنع دخول العمالة المصرية إلى الكويت .. اعرف الأسباب

2024.. قرار جديد يطبق بالمدارس لأول مرة في تاريخ التعليم المصري

الحق بيع.. مفاجأة في أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة.. فيديو

الفرخة بـ10 جنيه وزيت هدية | حكاية بائع دواجن في شبرا الخيمة

قبل مرور 24 ساعة.. القبض على المتهم بقتل بنداري حمدي محامي كرداسة

1700 جنيه.. تراجع حاد لسعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 21

ترشيحاتنا

انهيار أسعار الذهب.. تعرف على أقل قيمة للمعدن الأصفر

أعظم صيغ التسبيح في الليل والنهار .. 5 كلمات تحصد بها ألف حسنة

لا تغيير حاليا.. السعودية تكشف حقيقة فرض رسوم جديدة على العاملين الأجانب

أكثر من 900 جرام..راكب بمطار القاهرة يهرب مشغولات ذهبية مخبأة حول جسمه|صور

شفاء فوري لكل مسحور.. 17 آية رددها 7 مرات على كوب من الماء

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. فساتين أثارت الجدل لـ مي الغيطي

طريقة عمل كفتة محشية اقتصادية.. بأسهل الخطوات

يؤدي لقطع في النخاع الشوكي وارتجاج بالمخ.. ترند الموت بين طلبة المدارس

سيدة الكشري.. أم يوسف تتجول في الشوارع لبيع الأكل البيتي للعمال|فيديو

فيديو

ما هي لعبة تشارلي وأخطارها .. وتعليق التعليم ..فيديو جراف

Skarone .. كل ما تريد معرفته عن سكاروان متصدر التريند "فيديوجراف"

محاولة للإطاحة بحكومة ألمانيا..تفكيك شبكة واعتقال 25 شخصا وروسيا تنفي علاقتها "فيديوجراف"

حبس وغرامة.. ليلى غفران أمام القضاء بسبب محاميها السابق.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

اﻟﻤﺰﻳﺪ