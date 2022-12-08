مرحلة جديدة..رئيس منتدى الخبرة السعودي يوضح أهمية القمم الصينية الثلاثة في الرياض

قال أحمد الشهري رئيس منتدى الخبرة السعودي، إن زيارة الرئيس الصيني للمملكة العربية السعودية، بمثابة مرحلة مؤثرة وتاريخية في العلاقات السعودية الخليجية العربية الصينية، فهذه الزيارة ستؤثر على الصعيد السياسي والاقتصادي والتحالف الدولي.

وأضاف "أحمد الشهري" خلال حواره ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن هذه القمم ستأسس مرحلة جديدة، ترسم فيها دول الشرق خارطة العلاقات الدولية والاقتصادية، متابعا: يجب أن تبقى العلاقات الدولية مستمرة مع كافة الدول والبحث عن المصالح.

واسترسل: أن القرار السيادي والاستقلالي للدول العربية والخليج ظهر خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، عندما التزمنا بالحيادية الإيجابية، مشددا على أن مصر تشهد تطورا كبيرا في عهد الرئيس السيسي.

أكمل: الغرب يعيش مرحلة من عدم الوضوحوالتخبط، كما أن هناك ارتباك في السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.