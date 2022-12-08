صدمة وقرار غريب حول موقف الزمالك في ملفات تجديد لاعبيه

أكد الإعلامي محمد شبانة، ان ابراهيما نداي لاعب الزمالك يعاني من إصابة قوية، تعرض لها اللاعب منذ فترة طويلة ولم يتم الاعلان عن تفاصيلها.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "إصابة نداي كانت كبيرة من البداية لكن إدارة الزمالك لم تعلن عنها حيث تعرض اللاعب لمزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى.

مشكلة تلك الإصابة بأن اللاعب يحتاج للحصول على فترة العلاج والتأهيل بشكل كافي وعدم الاستعجال لعودته لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى تجدد إصابته مرة أخرى".

وأضاف: "إصابة نداي تستغرق في بعض الأحيان 4 شهور لدى بعض اللاعبين لكن اللاعب سيعود بأقل من ذلك بكثير حيث سيكون مر ما يقترب من شهرين ونصف أو3 مع عودته".

تأجيل فتح ملف التجديد..

وأوضح، أن إدارة الزمالك استقرت بشكل نهائي على تأجيل فتح ملف التجديد للاعبين لنهاية الموسم الجاري.

مشيرًا إلى أن قرار إدارة الزمالك بعدم الحديث مع أي لاعب في الوقت الحالي وعدم فتح الملف إلا مع نهاية الموسم بداعي أن الفريق مرتبط بمباريات هامة وصعبة في الفترة المقبلة وضرورة الحفاظ على تركيز كل اللاعبين.