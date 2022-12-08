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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش جاي مصر يتفسح| ميدو ينتقد زكريا الوردي بشأن طلبه الرحيل

صدى البلد

هاجم الإعلامي أحمد حسام ميدو، المغربي زكريا الوردي، لاعب خط وسط الزمالك، بسبب طلبه الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض بداعي عدم تحمله الضغوطات.
وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " هل يظن زكريا الوردي بأنه قادم لمصر من أجل «فسحة» في حديقة الميريلاند؟".
وتابع: "ألم يعلم الودري من بن شرقي وأوناجم عن الضغوطات الموجودة بالزمالك؟ ورغم ذلك لا أرى أي حملات قام بها الجمهور على زكريا الوردي".
وواصل: "حديث أمير مرتضى منصور إذا كان صحيحا فهو كارثة، فكيف يتعاقد الزمالك مع محترف بأموال طائلة ولا يتحمل الضغوط".
وأتم: "أطالب الأندية بعمل «كشف هيئة» للاعبين قبل إتمام التعاقد معهم، للحديث عن كافة الأمور المتعلقة بكرة القدم أو خارجها، لمعرفة شخصية اللاعب الحقيقية ومدى تحمله للضغوطات".

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