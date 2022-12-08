غدا.. انطلاق "صنع في دمياط للأثاث" بأرض المعارض بمدينة نصر.. تفاصيل

كشف حسام شبكة مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة دمياط، عن إنطلاق معرض"صنع في دمياط للأثاث" بأرض المعارض بمدينة نصر غداً.

74 مشارك في المعرض



وأضاف حسام شبكة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع على فضائية "cbc"، أن هذا المعرض ضمن سلسلة معارض "صنع في دمياط"، التي تقام بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة،و الصغيرة، و محافظة دمياط، مؤكداً أن المعارض بدأت عام 2016، وهذه الدورة الـ16 للمعرض.



وأوضح مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بمحافظة دمياط، أن هناك 74 عارض يشارك في معرض صنع في دمياط، في هذه المرحلة، و جميع المشاركين من دمياط، ومن مستفيدي جهاز تنمية المشروعات، و الذين يتمتعوا بخدمات مالية، و غير مالية، بالإضافة إلى وجود عملاء من الغرفة التجارية.