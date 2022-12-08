خالد عبد العزيز: لم أفكر في الترشح لانتخابات نادي الزمالك.. فيديو



أكد وزير الشباب والرياضة السابق خالد عبد العزيز أنه لم يفكر في الترشح لانتخابات نادي الزمالك.



وقال عبد العزيز، خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، «لا أفكر تمامًا في دخول انتخابات الزمالك»، مؤكداً أنه طلب من مسؤلى نادي الزمالك رفع اسمه من مجمع حمامات الباحة داخل نادي الزمالك بسبب تواجده في منصب الوزير.

اعتذزت عن انتخابات الزمالك..



وتابع خالد عبد العزيز، أن نادي الزمالك أرسل خطابا رسميا تفيد بوضع اسمه بسبب مجهوداته كأحد أبناء نادي الزمالك، مضيفًا «أكثر من شخص في الوسط الرياضي طلبوا مني إعداد قائمة للترشح لانتخابات نادي الزمالك ولكني اعتذرت».



وتابع خالد عبد العزيز، أن هناك بعض الأشخاص عندما تردد اسمه للترشح لانتخابات نادي الزمالك بدؤوا يظهروا نواياهم في تسريب شائعات كاذبة.