حملة وردة لست الحسن بسيناء بمناسبة يوم القضاء على العنف

دشنت المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الأنسان بمحافظة شمال سيناء ، حملة توعوية بمواجهة العنف تحت شعار "وردة لست الحسن " تهدف الحملة إلى مواجهة العنف وعدم السكوت عليه تحت شعار الصمت مشين، والسكوت مهمين، والحملة بالتعاون مع نادى السعادة التابع إلى مؤسسة التكافل الاجتماعي بشمال سيناء برئاسة فاطمة نصار مدير نادى السعادة.
وقال إبراهيم سالم رئيس المنظمة، انه من المناسب جدا أن تطلق الحملة أولى فعاليتها مع نادى السعادة للكبار المواطنين بشمال سيناء، حيث تواجد عدد كبير من سيدات العريش في هذا اللقاء، وحاضر في اللقاء الذي اتسم بالود والمحبة بحضور أعضاء نادي السعادة .