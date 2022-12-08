بعد اجتماع 300 قيادة في برلين.. المعارضة الروسية حلم الغرب لكسر بوتين

"هل هناك بالفعل معارضة روسية لنظام بوتين، وهل هي لها تأثير على الأرض، ومن هو زعيمهم، وما هي خطتهم وأهدافهم" .. تلك هي أبرز الأسئلة التي تبادرت إلى ذهن متابعي الشأن الروسي، خصوصا بعد ما اجتمع ما يقرب من 300 ناشط روسيفي برلين بألمانيا بداية الأسبوع الحالي – أكبر تجمع لمعارضي روسيا - كثير منهم من الشباب ومنالشتات.

تلك الأسئلة نحاول في هذا التقرير الإجابة عليها من كواليس وتصريحات المجتمعين ببرلين .. وعبر رصد صحف أوروبا وأمريكا لتفاصيل هذا الاجتماع ..

التصدع الداخلي حال المعارضة الروسية

في محاولة لوصف الطبيعة المتصدعة للمعارضةالروسية العاملة في المنفى، أشار أبو بكريانغولباييف ، المدافع الشيشاني الشاب عن حقوقالإنسان، إلى حكاية روسية من أوائل القرن التاسع عشر تسمى "بجعة وبايك وكروفيش"، التي تقول ان هناك حيوانات ثلاثة غير المتوافقة، وتم تسخيرهاجميعا في نفس العربة، بحيث يسحب كل حيوان باستمرار في اتجاهات مختلفة ، بحيث لا تتحركأبدا، وهذا هو وضع المعارضين لبوتين في المرحلة الحالية.

وقال الحقوقي الروسي وفقا لما نقله صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية: "لدينا جميعًا أهدافا مختلفة، والشيء الوحيد الذي نشترك فيه هو النضال ضدنظام بوتين وإنهاء الحرب في أوكرانيا، فنحن جميعا نقف مع أوكرانيا، وهذه هي النقطة الرئيسية، ولكنعندما يتعلق الأمر بروسيا داخليًا ، فإننا نختاف كثيرا ولا نقف معا على الإطلاق".

البحث عن هدف مشترك واتفاق حول معارضة سلسة

ولمعالجة هذه القضية ، اجتمع ما يقرب من 300 ناشط روسي معظمهم من الشباب من جميع أنحاءالشتات وكذلك من داخل روسيا - نسوياتوسياسيين ومدافعين عن حقوق المثليين وممثلين عنالسكان الأصليين وغيرهم - في برلين خلال عطلةنهاية الأسبوع للبدء في صياغة هدف مشترك، وجدول أعمال موحد للجميع.

وهناك إجماعا بين كافة المشاركين، على أن روسيابحاجة إلى مواجهة سلسلة طويلة، صاحبة نفس طويل، مع توقع القمع العنيف المتوارث والمستمر من الإمبراطورية الروسية إلى الاتحاد السوفيتي ثم فيعهد الرئيس فلاديمير بوتين، وأكدوا على ضرورة ذلك حتى لو أقر النشطاء بمدى صعوبة أي تغيير.

وتوافق المجتمعون على أنه لا يمكنك بناء دولة علىالعنف، وقالت إينا بيريزكينا من مدرسة موسكوللتربية المدنية، وهي إحدى المنظمين: "تحديد المستقبل لورسيا سيكون متروكا لأولئك الذين لميبدأوا هذه الحرب الأوكرانية، وذلك لإخراج المجتمعمن المأزق، وهذا يتطلب الكثير من القوة، وعلي الجميع أن يفهم عمق تدهور المجتمع ، وأن يفهمإلى أي مدى نشارك نحن وآبائنا وأجدادنا وأجيالعديدة قبلهم في هذا الأمر".

تاريخ معارضة روسيا محبط.. عجز بالتوافق على زعيم

"تاريخياً ، كانت شخصيات المعارضة الروسية فيالخارج مجموعة مثيرة للجدل ، والمحصول الحالي لايختلف، فلم يتمكنوا أبدًا من الاستقرار على زعيمواحد للحركة ، على سبيل المثال ، واندلعت المؤتمراتفي نقاشات حول قضايا مثل ما إذا كان ينبغيتسمية الصراع الحالي "حرب بوتين" أو "حربروسيا" دون الدخول في عمق الأزمة" .

هؤلاء النشطاء بالخارج لم يتفقوا فيما بينهم عن اختيار أحدهم رغم وجود الكثير من الأسماء مثل ميخائيل خودوركوفسكي ، رجل النفط السابق الذيسجنه السيد بوتين، أو غاري كاسباروف، بطلالشطرنج ، وحين سؤال أي شخص من المجتمعين سيكون الرد واضحا : "لقد تم إبعادهم منذ فترةطويلة عن روسيا ولا يمثلون سوى أنفسهم"، كما أنه قوبلت محاولة في نوفمبر من قبل مجموعة صغيرةتضم العديد من السياسيين الإقليميين منذ عقودلتشكيل "حكومة في المنفى" بالازدراء لأنها تفتقرإلى أي تفويض شعبي.

وهناك شعور عميق بغياب شخصية موحدة لقيادة المعارضة، وقالت بولينا يلينا ، 35 عامًا ، أخصائيةتكنولوجيا الإنترنت التي فرت من البلاد لإنقاذ ابنيهافي سن الدراسة من التجنيد العسكري: "ليس لدينامعارضة موحدة ، وليس لدينا قادة ، ولا نفهم ما يجبأن نفعله".

مساعدو نافالني يرفضون التعاون مع معارضة الخارج

وربما يكون أليكسي نافالني، بعد ترشحهللانتخابات الروسية، هو السياسي الوحيد الذييتمتع بأوراق اعتماد وكاريزما يطالب بعباءةشخصية معارضة قيادية شرعية، لكنه في السجنفي المستقبل المنظور، وحتى مساعدوه قرروا تجنبالعمل مع المجموعات المنفية الأخرى، في قناعة بأن محاولة التوافق مع مجموعات المنفى سيتطلب الكثيرمن الوقت والجهد الذي من الأفضل إنفاقه فيمعارضة بوتين.

ويقر الجميع بالصعوبة التي ينطوي عليها إحداثالتغيير، وذلك نتيجة الوضع الصعب للممارسة السياسة داخل روسيا في عهد بوتين، فقد حظرحتى أكثر أنشطة المعارضة دنيوية وأجبرت الكثيرمن المجتمع المدني على النفي بدلاً من مواجهة الوقتفي مستعمرة عقابية، وتم تصنيف المزيد والمزيد منالنشطاء رسمياً على أنهم "عملاء أجانب" ، وهيتسمية ستالينية أعيد إحياؤها مما يشير إلى أنهم خونة.

تغيير تصورات عامة الروس هي المهمة الأصعب

وربما الهدف الذي اتفق عليه جميع المجتمعين، هو تغيير تصورات عامة الشعب الروسي وكسر اللوحةالجدارية الذهنية المؤيدة للجيش في موسكو، ولكنها من أكثر المهام المرهقة بالنسبة للمعارضة، وتغيير تصورات عامة الروس عن الحرب، خصوصا مع حالة الهياج في الخارج تجاة روسيا وهو ما يحيى شعور القومية والتوحد خلف بوتين.

وأشار التقرير، إلى أنه بالفعل تمكنت المجموعةبالخارج من مساعدة الاحتجاجات على نطاق صغيرمحليًا، بما في ذلك توزيع منشورات مناهضة للحرب،وأصدرت عريضة ضد التعبئة وقعت عليها بضعةآلاف من أمهات المجندين.

"ربما تكون أصعب مهمة تواجه المعارضة ، سواءأكانت موحدة أم لا ، هي محاولة التأثير على التغييرمن الخارج، أنا وزملائي نسأل أنفسنا هذا السؤالكل يوم: ما الذي يمكننا فعله في الخارج لتغييرالحالة المزاجية داخل روسيا؟" .. هكذا لخصت الأزمة ناتاليا بارانوفا، أحد المجتمعين ببريلين والتيتعمل مع إحدى المنظمات الاحتجاجية التي تشكلتعندما بدأت الحرب في فبراير الماضي.

خطة مارشال ألمانيا لن تصل مع الروس

إحدى الأفكار المتداولة هي أن كلاً من أوكرانياوروسيا ستحتاجان إلى شكل من أشكال خطةمارشال ، وهو الجهد الأمريكي بعد الحرب العالميةالثانية لتحويل ألمانيا من ماضيها النازي إلىديمقراطية نابضة بالحياة. لكن نشطاء أشاروا إلىأن ذلك تم في ظل الاحتلال ، في حين أن أي محاولةلإعادة تشكيل روسيا وتسليط الضوء القاسي علىعقود من القمع يجب أن يقوم بها الروس أنفسهم.

قالت السيدة بيريزكينا ، إحدى منظمي المؤتمر ، إنالبلد بأكمله بحاجة إلى تخليص نفسه من "الحالةالذهنية للإمبراطورية، وإذا لم تحدث هذه القفزةالنوعية ، فربما حتى نهاية الحرب وانتصار أوكرانيالن ينقذ الموقف."