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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يقدم عمله بمنتهى المهنية..رسالة هامة من ميدو للصحفي صاحب واقعة مدرب المغرب

صدى البلد


وجه الإعلامي أحمد حسام ميدو، رسالة خاصة إلى الصحفي المصري صاحب السؤال باللغة الإنجليزية لوليد الركراكي مدرب منتخب المغرب.

صحفي واقعة مدرب المغرب

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وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " تواصلت مع الصحفي المصري صاحب السؤال باللغة الإنجليزية لوليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي".


وتابع: "علمت بأنه صحفي مميز وكل أصدقاءه أكدوا لي بأنه صحفي ممتاز ويقدم عمله بمنتهى المهنية والتفاني".


وأتم: " أطالب الصحفي بالتحدث بحريته سواء باللغة العربية أو الإنجليزية، فالأهم أن يصل عملك بشكل صحيح وليس اللغة التي تتحدث بها".

الزمالك احمد حسام ميدو المغرب منتخب المغرب اللغة الإنجليزية احمد حسام اللغة العربية

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