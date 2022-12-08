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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: إدارة بيراميدز لا ينقصها سوى الاهتمام بقطاع الناشئين

صدى البلد


أشاد الإعلامي أحمد حسام ميدو، بأداء إدارة نادي بيراميدز خلال الفترة الأخيرة.


وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " ممدوح عيد قلل نسبة رواتب لاعبي بيراميدز بنسبة 35% منذ الموسم الماضي".

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وتابع: "بيراميدز يسير بخطى جيدة، ولكن ينقصه الاهتمام بقطاع الناشئين".
وواصل: "يجب صرف المزيد من الأموال على قطاع الناشئين، خاصة في ظل الأموال التي تنفق على الفريق الأول".


وأتم: "أتمنى أن تتواصل إدارة بيراميدز مع إدارة أحد الأندية الأوروبية مثل مانشستر سيتي من أجل جلب مدربين لتطوير قطاع الناشئين بالنادي".

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