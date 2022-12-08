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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

توقيع 34 اتفاقية استثمارية بين السعودية والصين

صدى البلد

شهدت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى السعودية توقيع 34 اتفاقية استثمارية بين شركات سعودية وصينية.

وتضمنت الاتفاقيات بين الجانبين عدة قطاعات في مجالات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر والطاقة الكهروضوئية وتقنية المعلومات والخدمات السحابية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الطبية والإسكان ومصانع البناء.

وصرح وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع العديد من الشركاء في القطاعين العام والخاص في المملكة للبحث عن الفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات ، وتوفير بنية تحتية داعمة.

كما شدد على أن رؤية ٢٠٣٠ تتيح فرصاً استثمارية في قطاعات متعددة منها الطاقة المتجددة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات والتقنية الحيوية والسياحة والبناء والتشييد وغيرها.

الرئيس الصينى وزير الاستثمار السعودية الاتصالات الصين

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