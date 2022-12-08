جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين خلال اقتحامة لجنين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مقتل 3 فلسطينيين واعتقال مطلوبين آخرين خلال اقتحامة لمدينة جنين في الضفة الغربية.

وفي وقت سابق، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، مسجد "رسول الله"، في خلة طه، ببلدة دورا، جنوب غرب محافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وداهمت قوات الاحتلال المنطقة المذكورة بآلياتها الثقيلة، وهدمت المسجد المذكور وتبلغ مساحته 100 متر مربع تقريبا.

وتعتبر "خلة طه" من المناطق المهددة بالاستيلاء عليها، ويسعى الاحتلال للسيطرة على 3000 دونم من أراضي المواطنين فيها لصالح الاستيطان، خاصة مستوطنة "نجهوت" القريبة من المنطقة، ومساحة الدونم ألف متر.

وعلى صعيد آخر، أصيب عشرات الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عند مدخل مخيم "العروب"، شمال محافظة الخليل.

وقالت مصادر أمنية ومحلية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الصوت والغاز على مدخل جامعة "خضوري" فرع العروب، ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين والطلبة بحالات اختناق، كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل الجامعة ومنعت الطلبة من دخولها او الخروج منها.