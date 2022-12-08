قوي عاملة المنوفية: 5 مراكز تدريب لتأهيل الشباب لسوق العمل مجانا

أعلن وكيل الوزارة ،مدير مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية ، الدكتور مهندس سعد عبد الحميد عبد الرحيم ، عن قيام 5 مراكز تدريب مهني تابعة للمديرية بأشمون ، وشبين الكوم ، ومدينة منوف، وبركة السبع ، وسرس الليان ، تقديم خدماتها لأبناء المحافظة مجانا، مع اعطاء شهادة تدريب معتمدة علي المهنة التي تدرب عليها الشاب أو الفتاة .

وأوضح مدير المديرية عن مزايا التدريب المهني ، مشيرا إلي أنه يحصل المتدرب علي شهادة معتمدة من وزارة القوي العاملة ، ويمكن توثيقهامنم وزارة الخارجية في حالة السفر للخارج، وتتحمل الوزارة جميع نفقات التدريب من خامات ومعدات وأدوات ، فضلا عن منح المتدرب بدل انتقال ، وتغذية عن كل يوم تدريبي، كما يصرف لكل متدرب ملابس واقية أثناء التدريب حسب المهنة المراد التدريب عليها .

وقال مدير المديرية: إن المتدرب في نهاية كل دورة يكون قادرا علي ممارسة المهنة التي تدرب عليها ، ومعد بشكل جيد لسوق العمل .

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