تيممت وعادت المياه أثناء الصلاة فماذا أفعل ؟ .. أمين الفتوى يجيب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، يقول صاحبه: "تيممت والمياه عادت أثناء صلاتي فماذا أفعل؟”،

وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء المصرية على “يوتيوب”، قائلا: "إذا تيمم الشخص وأثناء صلاته عادت المياه فعليه أن يقطعها ويذهب ليتوضأ.



حكم التيمم

حكم التيمم.. التيمم جائز ولكن بشروط معينة، والدليل على ذلك قوله تعالى في سورة "المائدة": "وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" صدق الله العظيم".

عن حُذيفةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم" فُضِّلنا على النَّاسِ بثلاثٍ: جُعِلتْ صُفوفُنا كصفوفِ الملائكة، وجُعلَتْ لنا الأرضُ كلُّها مسجدًا، وجُعلَت تُربتُها لنا طَهورًا إذا لم نجِد الماءَ" صدق الله العظيم.

طريقة التيمم

أولاً: النيّة والتسمية.

ثانياً: يضربَ المتيممُ بيديه على الأرض ضربة واحدً فقط، ثم ينفخ عليهما لينفخ ما علق بهما من الأرض.

ثالثاً: ثم يمسح وجهه بكلتَي يديه، ويمسح يده اليمنى باليسرى واليسرى باليمنى.