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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس عامل اعتدى على آخر بـ "مفك" في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس عامل ثلاثيني، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالاعتداء على عامل في بداية العشرينات من العُمر بآلة حادة "مفك"؛ بسبب خلافات مالية بينهما في سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وكان أصيب عامل في بداية العقد الثالث من العُمر، بجرح طعني بالصدر وإشتباه نزيف بالصدر؛ إثر تعدي عامل ثلاثيني عليه بآلة حادة "مفك"؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما بسبب خلافات مالية قائمة فيما بينهما، دائرة مركز شرطة سوهاج.

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تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز سوهاج بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول (محمد ض س م- 20 سنة- عامل)، مصاب بجرح طعني بالصدر وإشتباه نزيف بالصدر.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال المُصاب، أفاد باتهام (سمير ص ع ا- 30 سنة- عامل)، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة وإحداث إصابته؛ بسبب خلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والآداة المستخدمة "مفك"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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