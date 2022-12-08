عبد الوهاب: مصر تشهد تغيرات جذرية تنقلها إلى الدول الأكثر جاذبية للاستثمار

أكد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن مصر تشهد اليوم تغيرات جذرية تنقلها إلي موسوعة الدول الأكثر جاذبية للاستثمار في شتي المجالات في إطار خارطة الطريق الاقتصادية للدولة بمشاركة القطاع الخاص في إطار آليات السوق الحرة ودعم المنافسة."

جاء ذلك خلال وضح حجر الأساس لأول مصنع فى الاجهزة المنزلية تركى بالعاشر من رمضان.

وأضاف عبد الوهاب أن الحكومة تسعى بكل أجهزتها لتوفير المناخ الداعم لأداء الأعمال التي تسودها الشفافية والحوكمة وسيادة القانون بالإضافة إلى حرص الهيئة العامة للاستثمار على تقديم كافة وسائل الدعم والمساندة لمثل هذه المشروعات من القطاع الخاص ومواجهة كافة التحديات التي تواجهها."

ولفت إلى أنه دعمًا لخطة الدولة لتوطين الصناعة واستمرار لـ10 سنوات من النجاح في الأسواق المصرية، نضع حجر الاساس لمصنع بيكو مصر للأجهزة المنزلية، إحدى شركات أرتشيليك العالمية، بالمدينة الصناعية بمنطقة العاشر من رمضان على مساحة اجمالية قدرها 114,000 متر مربع وباستثمارات تتخطى 100 مليون دولار.

وأوضح أن هذه الخطوة جاءت بعد عقد عدد من اللقاءات ومناقشات مثمرة بين الحكومة المصرية وشركة أرتشيليك، الشركة الرائدة في تصنيع الأجهزة المنزلية عالميًا والمالكة للعلامة التجارية "بيكو"، وإحدى شركات مجموعة كوتش القابضة، وذلك لتوسيع قاعدة استثمارات الشركة وخلق مزيد من فرص العمل ونقل الخبرات حيث سيخلق هذا المشروع أكثر من 2000 فرصة عمل للشباب المصري.

وقال إن المصنع سيعمل على تطوير أنظمة بيئية للموردين المحليين لخلق قيمة مستدامة لجميع الصناعات مع دعم استراتيجية الحكومة لتعميق التوطين الصناعي وجعل مصر مركز للتصنيع والتصدير للأسواق الخارجية، حيث تستهدف الشركة بدأ الإنتاج خلال الربع الأخير من 2023 بطاقة إنتاجية 1.5 مليون جهاز سنوياً، مع تخصيص نسبة 60% للتصدير لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بإمكانية تصدير سنوية بقيمة 250 مليون دولار أمريكي.

وأشار الى ان المصنع يعمل بالطاقة المتجددة ويرفع شعار "صفر نفايات" وستركز استثمارات المرحلة الأولى على انتاج أجهزة منزلية تضم ثلاجات وأفران بتكنولوجيا صديقة للبيئة وموفرة للطاقة، بما يتواكب مع جهود الدولة للتنمية الشاملة والتحول للاقتصاد الأخضر، وخطتها لتوطين الصناعة ودفع عجلة التنمية، وهو ما سينعكس آثاره على ازدهار الاقتصاد الوطني.

ومن جانبه اكد الوزير المفوض محمد السيد، رئيس قطاع العلاقات الأوروبية والتركية، بهيئة التمثيل التجاري، عن ترحيب الحكومة المصرية بالاستثمارات الاجنبية لما تمثله تلك الاستثمارات من خطوات هامة في تنفيذ رؤية الدولة

وأكدت الدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لتحسين البيئة الصناعية والطاقة بوزارة البيئة ان الاهتمام بالتكنولوجيا والحد من الملوثات البيئية والإنبعاثات الضارة والداعين إلي التغير إلي الأفضل للوصول إلي إستخدام تقنيات صديقة للبيئة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأوضحت أن إستراتيجية ورؤية وزارة البيئة المصرية تسعى إلى تحسين البيئة الصناعية ورفع كفاءة وترشيد الطاقة وخفض معدلات التلوث ورفع مستوى الوعي العام بالجوانب البيئية طبقاً لأهداف التنمية المستدامة 2030

قال الدكتور فاتح ابيجليولو، رئيس احدى شركات السلع المعمرة ، عن نحن نؤمن إيمانا راسخا بإمكانيات النمو في مصر، فمعدلات النمو واعدة ومن المتوقع أن تظل متينة في السنوات القادمة. "

وأوضح ابيجليولو، نؤمن أن هذا الاستثمار سيكون نموذجًا للنمو المستدام وتكنولوجيا التصنيع المتطورة

وأشاد، هاكان بلجورلو، الرئيس التنفيذي لاحدى شركات الاجهزة المنزلية العالمية بسرعة نمو الاقتصاد المصري، وفرص السوق محلي، وموقع مصر الجغرافي الاستراتيجي، والأيدي العاملة الموهوبة، مشيرًا انها كانت جميعها عوامل وراء اختيار مصر لتكون موقع التصنيع الجديد في المنطقة.

كما نوه بلجورلو على أهمية عنصر الاستدامة في استراتيجية للتركيز على ابتكارات في عنصر الاستدامة لتزويد المستهلكين بمنتجات فريدة.

وقال أوميل جونيل، مدير عام احدى شركات الاجهزة المنزلية لقد كان لدينا حلم في مصر لتطوير الصناعة والتكنولوجيا، حلم أن تصبح مصر بوابة إقليمية لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، واليوم هو نشهد بداية تحقيق هذه الرحله

كما أشار جونيل عن مزيد من الاستثمارات سيتم ضخها في السوق المصري من خلال التوسع في انتاج المزيد من الأجهزة المنزلية ، وهو ما سيخلق فرص عمل جديده وقيمة مضافة للاقتصاد المصري