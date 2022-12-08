4 أطعمة يتناولها الملايين تزيد من خطر الإصابة بالسرطان .. تعرف عليها

أطعمة عديدة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان وهو حالة صحية خطيرة تسبب نمو خلايا غير طبيعي يمكن أن يبدأ هذا النمو المفرط للخلايا في أي مكان تقريبًا في جسم الإنسان، والذي يتكون من تريليونات من الخلايا. تتضمن بعض عوامل خطر الإصابة بأمراض السرطان عادات ونظام غذائي غير صحي.

وفقا لموقع هيلث نظرًا لأن السرطان يمكن أن يكون مهددًا للحياة إذا لم يتم الاعتناء به في المراحل الأولى، فيجب الابتعاد عن الأطعمة التالية والتي يمكن أن تزيد من فرص إصابة الشخص بالسرطان.

1. الدقيق أبيض

الدقيق الأبيض عنصر غذائي خطير يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالسرطان، عندما يتم صنع الدقيق الأبيض، فإنه يمر بمعالجة معينة حيث يضاف إليه الكثير من غازات الكلور. كما أنه مرتفع أيضًا في مؤشر نسبة السكر في الدم، والذي لديه القدرة على التسبب في ارتفاع مفاجئ في مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم.

2. فشار الميكروويف

إنه عند صنع الفشار في أكياس الفشار في فرن الميكروويف، يمكن أن تزداد مادة الـ PFOA، والذي ثبت أنها أحد العوامل الرئيسية المسببة للسرطان، وبعض السرطانات التي يمكن أن تسببها سرطان البنكرياس والكلى والكبد والمثانة.

3. رقائق البطاطس

تعتبر رقائق البطاطس أحد أصناف الوجبات الخفيفة كما أنها ضارة بصحتك.. ويرجع السبب في ذلك إلى أن رقائق البطاطس مليئة بمادة الأكريلاميد، وهي مادة كيميائية مسرطنة يتم إنتاجها عند طهي عنصر مثل البطاطس على درجة حرارة عالية.. وتزيد هذه المادة الكيميائية من خطر الإصابة بالسرطان.

4. اللحوم المدخنة والمصنعة

اللحوم المدخنة والمعالجة مليئة بالنترات والنتريت، والتي يمكن أن تسبب السرطان بشكل فعّال.. كما أنها غنية بالدهون غير المشبعة التي تؤدي إلى السمنة، وهي أحد عوامل الخطر التي تؤدي إلى تدهور الصحة وكذلك السرطان.