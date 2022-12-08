القاهرة تستضيف الاجتماع الإقليمي للاعبين القادة بمشاركة 9 دول عربية

تستضيف القاهرة في الفترة من 9 الى 13 ديسمبر الجاري، الإجتماع الإقليمي للاعبين القادة بمشاركة 9 دول عربية هي مصر - لبنان - الأردن - البحرين - عمان - الإمارات - المغرب - تونس – الكويت، ويأتي أهمية انعقاد هذا الإجماع أنه تحضير لمشاركة منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال هذه الدول في المؤتمر العالمي للاعبين القادة الذى سيقام بالتوازي مع انطلق الألعاب العالمية الصيفية للأولمبياد الخاص برلين، والذى يعد أكبر حدث رياضي عالمي لذوى الاعاقة الفكرية، والذى يشهد مشاركة 190 دولة يمثلهم 7500 لاعب ولاعبه، ويشهد المنافسة في 26 رياضة أولمبية.

60 لاعبا ولاعبة يشاركون فى الإجتماع الإقليمى

ويشارك في هذه المشاريع، 60 لاعبا ولاعبة حول العالم من بينهم 10 لاعبين قادة من منطقة شرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتركز الفكرة الأساسية للمشروع المقدم من اللاعب القائد على تشجيع اللاعبين على التفكير بشكل خلاق ومبتكر، ويعتمد المشروع على مشاركة إنجازات اللاعبين القادة وأفضل التجارب.

وحدد الاولمبياد الخاص ضرورة ارتكاز هذه المشاريع على 3 محاور: الأول هو زيادة عدد اللاعبين القادة وتدريبهم على القيادة الموحدة وتطوير مهاراتهم الفردية والمهنية، والثاني هو زيادة عدد اللاعبين في الأدوار القيادية الهادفة داخل الأولمبياد الخاص، والثالث هو زيادة الدمج ونشر مفهوم القيادة الموحدة والتوعية بقدرات الأفراد ذوي الإعاقة الفكرية وخلق مجتمعات دامجة ترحب بالاختلافات الفردية.

وصرحت نيبال فتونى مدير المبادرات بأن عقد هذا الاجتماع الإقليمي للاعبين القادة من الأهمية لأنه سوف يقوم اللاعبون القادة بعرض مشاريعهم والتي سوف يشاركون بها في المؤتمر العالمي للاعبين القادة في برلين، 2023. سوف يقوم اللاعب القائد على تعريف المشروع مع المقاييس المحققة، تعريف فريق العمل على المشروع ومأ الذي تم إنجازه حتى الآن، ما هي أفضل التجارب والتحديات التي ظهرت خلال تنفيذ المشروع وتحديد الاحتياجات لإتمام المشروع ، وتقييم المشروع والمناقشة مع المجلس والتوصيات

وسوف يحضر المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذه الجلسة والاستماع الى اللاعبين شرحهم لمشروعهم .

وأكدت نهى جاب الله مديرة برنامج اللاعبين القادة، بأن أيام الإجتماع الثلاثة سوف تشهد برنامجا حافلا، خاصة وأنه هذا المؤتمر يعد فرصة رائعة للاعبين القادة على الحصول على أقصى استفادة ممكنه ، يساعدهم على اتمام مشروعهم بنجاح.