القضاء على الجوع.. أبرز ما جاء باجتماع التنمية المستدامة بجامعة الدول العربية

عقدت إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس الأربعاء، الاجتماع الثاني عشر للجنة العربية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية وذلك بمقر الأمانة العامة.

وشارك في الاجتماع ممثلي الجهات الوطنية بالدول العربية المعنيين بأهداف التنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية والإقليمية من ضمنهم الإسكوا والشبكة العربية للبيئة والتنمية المستدامة "رائد" ومؤسسة سفراء للعمل التطوعي للتنمية المستدامة، ومنصة الشباب العربي للتنمية المستدامة.

وتمحور الاجتماع حول الموضوعات ذات الأهمية للمنطقة العربية وهي: القضاء على الجوع في المنطقة العربية، الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، آلية التمويل المستدام في المنطقة العربية، تحقيق التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات، أثار جائحة كوفيد 19 على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في المنطقة العربية، المبادرة الإقليمية للأمن المناخي، المبادرة العربية للاستدامة، إنشاء فريق عربي لمؤشرات التنمية المستدامة، الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، اليوم العربي للاستدامة، كما قامت كل من الاسكوا، والشبكة العربية للبيئة والتنمية "رائد"، ومؤسسة سفرا العمل التطوعي من أجل التنمية المستدامة، ومنصة الشباب العربي للتنمية المستدامة باستعراض الأنشطة الخاصة بمجالات التنمية المستدامة التي قامت بها خلال الفترة الأخيرة وذلك في إطار الشراكات الفاعلة من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 بالمنطقة العربية.

وعقدت الإدارة أمس أيضاً الاجتماع الثاني للجنة الفرعية لذوي العلاقة المتعددين لدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية وذلك بمقر الأمانة العامة.

وشارك في الاجتماع ممثلي سبعة دول عربية هي المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الفيدرالية، دولة فلسطين، الجمهورية اللبنانية، دولة ليبيا، والجمهورية اليمنية.

كما شارك عدد من المنظمات الدولية والإقليمية من ضمنهم المجلس المصري للأبنية الخضراء، الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، المجلس العربي للمياه، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.

وتمحور الاجتماع حول دور اللجنة الفرعية في دعم الدول المتأثرة بالنزاعات في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات الناشئة والجديدة، وأيضا تسهيل تبادل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة، وتحديد الفرص المتاحة لتعزيز الشراكات المناسبة بين ذوي العلاقة المتعددين، وأيضا حول كيفية تنفيذ توصيات الاجتماع الأول للجنة الذي تم عقده خلال شهر يونيو الماضي، التي أكدت على ضرورة حشد التمويل اللازم لدعم الدول العربية المتأثرة بالنزاعات في جهودها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإطلاق حوار مع المؤسسات المالية الدولية والإقليمية في هذا الشأن لبحث فرص التمويل، وإعداد تقرير عربي حول الهشاشة، والطلب من الأمانة الفنية للجنة والاسكوا تقديم ورقة أولية معمقة حول هذا الموضوع، وأخيراً ضرورة إدماج موضوعات إعادة الإعمار والتحول الأخضر، في سياسات التنمية للدول المتأثرة بالنزاعات.

وخلص الاجتماع إلى الترحيب بالخطوات التي قامت بها الأمانة العامة بالتواصل مع المؤسسات التنموية ومؤسسات التمويل الدولية لعقد اجتماع رفيع المستوى في الأسبوع الأخير من شهر يناير المقبل لبحث فرص التمويل لدعم جهود الدول العربية المتأثرة بالنزاعات في تحقيق اهداف التنمية المستدام، والإشادة بمحتوى المشروع المتعلق بإدماج النهج ثلاثي الأبعاد في رسم السياسات والخطط التنموية والذي يتم إعداده بالتعاون بين إدارة التنمية المستدامة والتعاون الدولي بالجامعة العربية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا)، وصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للأمن البشري.

كما تم التأكيد على لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا (الاسكوا) بتأمين معلومات كافية حول المنهجيات المستخدمة في الإعداد لتقرير حول الهشاشة في المنطقة العربية، والترحيب بالخطوات التي عرضتها الإدارة حول تطوير منصة رقمية لذوي العلاقة بموضوعات التنمية المستدامة وخاصة فيما يتعلق بإشراك الدول المتأثرة بالنزاعات لتوسيع قاعدة الحوار بين جميع المعنيين، والتأكيد على التواصل مع المؤسسات التنموية والمؤسسات التمويلية الدولية فيما يتعلق بموضوعات إعادة الإعمار والتحول الأخضر، في برنامج يهدف الي دعم الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية، والتأكيد على إدماج بعض الأنشطة الخاصة لدعم أجهزة الإحصاء والمؤسسات المعنية بتوفير البيانات ضمن إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربية.