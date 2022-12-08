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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يجتمع مع أعضاء اللجنة النقابية للعاملين

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 


عقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اجتماع بأعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة،  بحضور الأستاذ  محمد ناصر أمين عام الجامعة، الأستاذ محمود عرفة مستشار اللجنة النقابية، الأستاذ صلاح بهنسى رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة، ولفيف من أعضاء اللجنة.

وفي بداية الاجتماع وجه رئيس الجامعة شكره لأعضاء اللجنة، مشيدًا بالدور الذي تقوم به اللجنة النقابية في دعم الجهاز الإداري بالجامعة الذي يمثل جانب مهم في العملية التعليمية، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح لتلقي أي مشكلات تخص العاملين لمناقشتها، مفيدا ضرورة إدارة ممتلكات الجامعة بجودة عالية لتحقيق موارد كافيه  لصرف حوافز للعاملين والتوسع فى الأنشطة الاجتماعيه والصحية، وحث على ضرورة العمل والانتاج وبذل الجهد من أجل الجامعه.

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وأعرب محمود عرفة  مستشار اللجنة النقابية  عن شكره لرئيس الجامعة وقيادات الجامعة لدعمهم وتعاونهم المستمر مع أعضاء اللجنة حيث تم مناقشة مجموعة من الموضوعات منها توفير سياره إسعاف بصفة مستمرة بالجامعة، والإثابة للعاملين لمن يعمل بجد واخلاص من أجل الجامعة، بالاضافه إلى إعادة هيكلة الوظائف، ودعم كافه الانشطه التى تخدم العاملين.

جامعة حلوان 
جامعة حلوان
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