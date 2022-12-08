إزالة فورية لبناء بدون ترخيص في الزقازيق

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة ورفع الإشغالات المخالفة على حرم الطريق والميادين والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة لتنفيذ قرار إزالة بالوحدة المحلية بالنخاس عبارة عن سور مستشفى( ق. ا) علي مساحة مسطحة ١٠٠ م٢ وتم ازالته في المهد لما يمثله من خطر داهم علي أرواح المواطنين حفاظاً على سلامة الجميع.

وتواصل الأجهزة التنفيذية حملاتها اليومية لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة وتطبيق القانون على المخالفين بنطاق المحافظة.