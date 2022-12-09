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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 : اتحكم في كلامك القاسي

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

يميل مواليد برج الحوت إلى الجلوس بمفرده ساعه يوميا للتأمل والتفكير في أحداث اليوم واستعادة صحته النفسية.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الحوت وحظك اليوم الجمعة 9 ديسمبر 2022

تحكم في كلماتك القاسية حيث من المحتمل أن يؤذيك شخص ما اليوم، غالبًا ما يعتبرك الناس إنسانًا مثاليًا، لكن تقلبات مزاجك وكلماتك القاسية غالبًا ما تتعارض مع صورتك، لذلك، دون أي تأخير، حاول العمل على سماتك التي تتطلب الانتباه، تذكر أيضًا أن تحترم وتفهم عواطف الآخرين ومنطقهم لكي يتم فهمهم في وقت واحد. 

توقعات برج الحوت مهنيا

ستشهد زيادة في الإنتاجية اليوم والتي قد تجبرك على قضاء بعض الساعات الإضافية في المكتب اليوم، كما أن جدية المشاريع لن تترك أي خيار آخر بدلاً من إكمال المهام في أقرب وقت ممكن.

توقعات برج الحوت صحيا

من الناحية الصحية ، يمكن أن تزعجك بعض المشكلات البسيطة مع تقدم اليوم.

توقعات برج الحوت عاطفيا

سوف تمر حياتك الرومانسية ببعض الصعود والهبوط اليوم، تذكر أنه من الطبيعي تمامًا أن يكون لديك مثل هذه الأيام حيث يعيش عقولان مختلفان معًا، بدلاً من القلق  اعمل على حل المشكلات التي تواجهك في حياتك العاطفية بشكل دائم.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

لا يوجد نوع من التغييرات الرئيسية المتوقعة في أموالك اليوم، لا يزال التدفق المستمر للدخل سليماً مما سيساعدك على كسب مبلغ جيد من المال اليوم. 

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