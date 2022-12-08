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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باللون الأخضر.. مادلين مطر تسحر الجمهور في أحدث ظهور لها

مادلين مطر
مادلين مطر

 


شاركت الفنانة اللبنانية مادلين مطر، جمهورها ومحبيها بإطلالة أنيقة وجذابة من خلال صور شاركت بها متابعيها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"

وظهرت مادلين مطر وهي ترتدي فستان ستان قصير باللون الاخضر، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومحبيها،  وانهالت عليها التعليقات.


وطرحت اللبنانية مادلين مطر فى نوفمبر الماضي أغنية جديدة بعنوان "​خط أحمر​" على قناتها الخاصة على “يوتيوب”، من كلمات وألحان فارس إسكندر وتوزيع موسيقي وتسجيل ​عمر صباغ​.


يذكر أن مادلين مطر قدمت منذ فترة أغنية "خانونى" باللهجة العراقية، وهي من كلمات قصي عيسى، وألحان نور الزين، وتوزيع حسام الدين.


كانت مادلين مطر خاضت تجربة التمثيل في مصر من خلال فيلمي "آخر كلام" عام 2008 مع حسن حسني ومدحت تيخا، و"مهمة في فيلم قديم" إنتاج عام 2012 وظهرت فيه ضيف شرف.

 

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IMG_٢٠٢٢١٢٠٧_١٧٥٣٠١
الفنانة اللبنانية فستان ستان أغنية جديدة إطلالة انيقة اللون الاخضر مادلين مطر

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