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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تطالب هيئة الدواء بإلزام الصيادلة بعدم صرف العلاج بدون روشتة

الدواء فى مصر
الدواء فى مصر

أعلنت النائبة الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تقدمها بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار  وزیر الصحة والسكان، في شأن قرار وزیر الصحة الخاص بشروط إعطاء الحقن".


وأوضحت النحاس فى الطلب المقدم منها، “ أن المشكلة ليست فى وجود الصیادلة غیر المؤھلین بإعطاء الدواء، لافتة إلى أن هذ القرار مرسخ لوضع سابق وذلك وفقا للقرار الوزاري السابق رقم 1لسنة 2010 والذي یشترط وجود محرقة للسرنجات داخل الصیدلیات.

وأضافت النحاس،” فمن الأوقع أن یتضمن القرار إلزام ھیئة الدواء المصریة في ھذا الموضوع لوائح شروط وإجراءات صرف الأدویة وإعطاء المضادات الحیویة في الصیدلیات.

وتابعت، “ لیست فقط في المضادات الحیویة، بل في عدم صرف الأدویة بدون روشتة، لكن نبدأ بالمضادات الحیویة، لأنه أصبح فيه خطورة”.

صحة مجلس النواب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خالد عبد الغفار رئيس المجلس

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