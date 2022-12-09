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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

استشاري تغذية علاجية : لاتضع الخضار على الأرز مهما كان السبب

صدى البلد

عادة ما نرتكب الكثير من الأخطاء الغذائية التي تكون سبب في كوارث صحيحة .

وفي هذا الصدد كشفت الدكتورة ولاء أبو الحجاج رئيس الجمعية المصرية لمرضي البهاق واستشاري التغذية العلاجية، عن أبرز هذه الاخطاء الغذائية تناول الخضار بشكل غير سليم  والتي تسبب لنا مشاكل صحية عديدة. 

وأشارت أبو الحجاج  إلى أن العادة  الخطيرة هي وضع الخضار علي الأرز ومن العادات الخاطئة ايضا التي نتبعها هي وضع الخضار علي الارز او اللحمة لأن ذلك قد يصيبك بالعديد من الامراض الهضمية والإمساك، كما يتسبب في السمنة الموضوعية كظهور الكرش وقولون عصبي وانتفاخ. 

كما أن تناول الاكل بعيد عن بعضه قد يساعد علي التخسيس والحفاظ على الجسم .

الاخطاء الغذائية وضع الخضار علي الارز الخضار الامراض الهضمية والإمساك لاتضع الخضار علي الأرز

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