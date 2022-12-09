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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد واقعة الحضانة.. كيف تحمي ابنك من العنف الاجتماعي؟

صدى البلد

أثارت واقعة حضانة الإسكندرية وتعنيف الأطفال في المدارس والحضانات جدلا كبيرا على السوشيال ميديا لذلك يجب اتخاذ الاحتياطات الكاملة لحماية طفلك من العنف الاجتماعي وقالت سهام مراد  الخبيرة التربوية ان افضل الطرق هي الاعتماد على الحضانات التابعة لوزارة العربية والتعليم.

ويجب على الأمهات الاعتماد على الحضانة  بعد أن يستطيع الطفل  التحدث جيدا حتى يستطيع إخبار والديه عمل يتعرض له خارج المنزل.

 

أن يكون الطفل قادرا أن يعتمد على نفسه إلى حد كبير أو على الأقل بيقدر يطلب المساعدة. 

 

المطالبة بتوصيل الكاميرا على تليفون الأم  لمتابعة الاطفال .

كيف تحمي طفلك حضانة الاسكندرية الحضانات العنف الامهات

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