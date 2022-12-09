بعد واقعة الحضانة.. كيف تحمي ابنك من العنف الاجتماعي؟

أثارت واقعة حضانة الإسكندرية وتعنيف الأطفال في المدارس والحضانات جدلا كبيرا على السوشيال ميديا لذلك يجب اتخاذ الاحتياطات الكاملة لحماية طفلك من العنف الاجتماعي وقالت سهام مراد الخبيرة التربوية ان افضل الطرق هي الاعتماد على الحضانات التابعة لوزارة العربية والتعليم.

ويجب على الأمهات الاعتماد على الحضانة بعد أن يستطيع الطفل التحدث جيدا حتى يستطيع إخبار والديه عمل يتعرض له خارج المنزل.

أن يكون الطفل قادرا أن يعتمد على نفسه إلى حد كبير أو على الأقل بيقدر يطلب المساعدة.

المطالبة بتوصيل الكاميرا على تليفون الأم لمتابعة الاطفال .