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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة تضبط عددا من الخمور غير خالصة الضرائب والرسوم

صدى البلد

تمكن رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط بالقاهرة برئاسة ممدوح رسلان المدير العام بالتنسيق مع مباحث الجمارك برئاسة اللواء علاء عبد الخالق من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية  بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة2021.

حيث وردت معلومات سرية مفادها قيام المدعو أ . ص ببيع المشروبات الكحولية ( الخمور ) الأجنبية الصنع المخصصة الغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية والمخصصة للبيع بالسوق الحرة للإستخدام الشخصي وعرضها للبيع بطريقة الدليفري وغير مصرح ببيعها .
 
وتم تشكيل لجنة جمركية من حسن فكري مدير الإدارة وعمرو عبد الحفيظ وحازم نصير و محمد الخولي رؤساء الأقسام بالإدارة، وعمل كمين للمدعو أ . ص وضبطه أثناء قيامه بعملية البيع وبحوزته عدد 7 زجاجات خمور أجنبية ملصق عليها بندرول السوق الحرة للاستخدام الشخصي .

وبلغ إجمالي المستحقات الجمركية 760 ألفا و592 جنيها.

قرر عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط برقم 612 لسنة 2022 تحريات وضبط .

وبمواجهة المدعو أ . ص أقر بصحة الواقعة وتقدم بطلب تصالح باسم السيد رئيس مصلحة الجمارك .


يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الاستاذ الشحات غتوري رئيس المصلحة والمهندس وليد عبد الله رئيس قطاع الالتزام التجاري بتشديد الرقابة ومكافحة كافة أشكال التهرب الجمركي .

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