حقك تنظمي تقدم الخدمة لـ 44 ألف منتفعة حتى اليوم الرابع بالشرقية

أكد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية "حقك تنظمي"، في يومها الرابع بالمرحلة الأولى، قدمت الخدمة الطبية لعدد ١٠٦٨٦ منتفعة بالمحافظة، وبلغ الحاصلات علي وسائل ٧٩٩٥ سيدة، ليصل بذلك إجمالي من تم تقديم الخدمة لهن خلال أربعة أيام ٤٤٠٩٨ سيدة، والحاصلات علي وسائل ٣٣٨٥٦ سيدة حتي الآن، وتم تقديم خدمة الفحص بالسونار لعدد ٣٠٠٠ سيدة، بالإضافة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وكشف النساء والباطنة والأطفال.

وأضاف وكيل وزارة الصح بالشرقية أنه تأتي حملة حقك تنظمي لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ضمن مبادرة أيامنا أحلى، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ويتم تنفيذها بالمحافظة لمدة ١٠ أيام مقسمة إلى مرحلتين، حيث جاري العمل بالمرحلة الأولي في ١٠ إدارات تشمل: "القنايات، كفر صقر، أولاد صقر، بلبيس، أبو حماد، العاشر من رمضان، ديرب نجم، مشتول، منشأة أبو عمر، الصالحية"، في الفترة من الأحد ٤ إلى الخميس ٨ ديسمبر ٢٠٢٢.

وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لمديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، ولجميع الفرق الطبية، والمشاركين في هذا العمل، نظراً للمجهود المبذول لخدمة سيدات المحافظة.