أخبار التعليم| مع تكرار الاعتداءات بالمدارس.. خبير يكشف حلول وقف العنف والبدائل التربوية للعقاب.. والوزارة تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مع تكرار الاعتداءات بالمدارس.. خبير يكشف حلول وقف العنف والبدائل التربوية للعقاب

أثارت وفاة تلميذة في الصف الخامس الابتدائي ضجة واسعة في مصر، حيث أعرب نشطاء عن سخطهم بعدما توجهت أصابع الاتهام لمعلمها الذي قام حسب التقارير الإخبارية بعقابها لحظات قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بين يديه.

جامعة بدر تبرز دور المرأة خلال ندوة الرائدات في مجال الطب البيطري

أعلن الدكتور عادل عبدالخالق، عميد كلية الطب البيطرى بجامعة بدر فى القاهرة "BUC"، أنه تم عقد ندوة تعريفية عن "دور المرأة فى مجال الطب البيطرى"، حيث تناولت تاريخ عدد من الرائدات من الطبيبات البيطريات فى مصر و أهم إنجازاتهن، وذلك بحضور أكثر من (200) طالب وطالبة من طلاب المستوى الثالث بالكلية وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس.. لافتاً أن الندوة كانت برعاية الدكتور فوزى تركى رئيس الجامعة وتحت إشراف الدكتور إبراهيم القلا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عمرو الإتربى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وشئون البيئة وخدمة المجتمع.

التعليم تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الفساد

احتفلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، باليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك بحضور راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور عمرو بوصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ومديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، والعديد من مسؤولى الرقابة الإدارية، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية وقيادات من الأزهر.

جامعة الفيوم.. احتفالية كلية الهندسة بيوم التميز لعام 2022

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، احتفالية كلية الهندسة بيوم التميز، بحضور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وشريف العطار عميد كلية الهندسة، وإسلام هلالي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومهجة إمبابي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورانيا أبو السعود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

خدمة المجتمع: بدء المرحلة الأولى لتدريب الطلاب على المشروعات الصغيرة بجامعة طنطا

تعلن جامعة طنطا عن بدء المرحلة الأولى لتدريب الطلاب على ريادة الاعمال وتنفيذ أفكار المشروعات الصغيرة، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين بنك المصرف المتحد و تكامل جامعات الدلتا لشؤون خدمة المجتمع لاتاحة فرص إقامة مشاريع صغيرة لطلاب الفرق النهائية بجامعة طنطا، اعتبارا من ٢٩ يناير حتى ٢ فبراير2023 لمدة ٢٥ ساعة تدريبية، حيث يبدأ من اليوم تسجيل طلاب الفرق النهائية لعرض المشروعات الصغيرة.

فوز جامعة بنها بكأس الدورة العربية لخماسيات كرة القدم

اختتمت اليوم بـ جامعة جنوب الوادى، منافسات الدورة العربية السابعة عشر لخماسيات كرة القدم والتى أقيمت في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر الجاري بمشاركة 22 جامعة مصرية وعربية.

جامعة عين شمس تستضيف بروفيسور عالمي للحديث عن التصدي لمرض المايستوما

ينظم قطاع الدراسات العليا بجامعة عين شمس، محاضرة علمية بعنوان "مرض المايستوما: التحديات والحلول" لعرض تفاصيل عن المرض، انتشاره، والجهود المبذولة للتصدي لمرض المايستوما في السودان وحول العالم.

خبير : ضرب الطلاب بالمدارس وسيلة غير حضارية تنشئ بيئة طاردة من التعليم

أثارت حوادث العنف داخل المدارس ضجة واسعة في مصر، خاصة بعد وفاة تلميذة في الصف الخامس الابتدائي، حيث أعرب نشطاء عن سخطهم بعدما توجهت أصابع الاتهام لمعلمها الذي قام حسب التقارير الإخبارية بعقابها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بين يديه.

عبد الرحمن شرقاوي رئيسا لاتحاد طلاب جامعة الفيوم

شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، فعاليات انتخابات اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بحضور الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات، وعمداء الكليات ووكلائها، وذلك اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٢/١٢/٨ بقاعة الاحتفالات الكبرى بالقبة.

18لـ 20 ديسمبر.. المؤتمر الدولى الرابع للأطياف والنمذجة الجزيئية 2022

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولى الرابع للأطياف والنمذجة الجزيئية لهذا العام عن طريق المزج بين حضور الباحثين وايضا عبر منصة إلكترونية باستخدام تطبيق الزووم للمشاركه عن بعد، في رحاب المركز القومي للبحوث و برئاسه الدكتور مدحت ابراهيم عميد معهد البحوث الفيزيقية السابق وبرعايه الدكتور حسين درويش رئيس المركز القومي للبحوث.

نبذ العنف ودور المرأة في المجتمع والأسرة ندوة بجامعة عين شمس

نظم قطاعي شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وشئون التعليم والطلاب بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة فرع القاهرة ندوة توعوية بعنوان (نبذ العنف ودور المرأة في المجتمع والأسرة) وذلك فى إطار فعاليات الموسم الثقافي بجامعة عين شمس.