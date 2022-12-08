حصاد الأوقاف 2022| إحكام السيطرة على المساجد وضبط شئونها.. تعيين 7 آلاف إمام وعامل.. 2 مليار جنيه صافي إيرادات وأرباح الهيئة

لا يختلف اثنان على جهود وزارة الأوقاف منذ قدوم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لقيادة السفينة، خاصة فيما تقدمه دعويا ومجتمعيا، فعلى صعيد الدعوة سيطرت الأوقاف على المساجد بشكل غير مسبوق وحولت المنابر من أبواق لنشر التشدد والتطرف إلى أبواق لنشر الوسطية والإعتدال ، وأصبح الأئمة والواعظات ذات ثقل في العمل الدعوي بعد تدشين العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية ، أما دورها مجتمعيا فحدث ولا حرج بداية من الدعم الكامل لكل المبادرات الرئاسية وبالتحديد التي تخص محدودي الدخل والفقراء واطلاقها لعدة مبادرات مجتمعية لاقت نجاحات منقطعة النظير وحتى الآن تؤتي ثمارها ، هذا إلى جانب دعم مؤسسات الدولة لنهوض بالتعليم والصحة وتوفير الوحدات السكنية والسلع التموينية للفقراء .

أكد د. محمد مختار جمعة أن وزارة الأوقاف حققت خلال الفترة الماضية ما لم يتحقق منذ سنوات بداية من إحكام السيطرة على المساجد وضبط شئونها وغل يد المتطرفين عنها، وتكثيف الأنشطة الدعوية فى المساجد، وصولا إلى استحداث أنشطة جديدة منها: مجالس الإفتاء للأئمة والواعظات ومقارئ الجمهور والبرنامج الصيفى للطفل، وزيادة الاستثمار والأرباح فى أموال الوقف.

وتابع وزير الأوقاف أن الوزارة أنفقت أكثر من تسعة مليارات جنيه لعمارة بيوت الله عز وجل إحلالا وتجديدا وصيانة وترميما لأكثر من 9000 مسجد حيث تم افتتاح أكثر من 2618 مسجدا فى أقل من عامين "من سبتمبر 2020م حتى يونيو 2022".

وأوضح وزير الأوقاف، أن الوزارة ومن خلال توجيهات الرئيس السيسى حققت العديد من الإنجازات التى لم تقم بها من قبل فى مجال إعادة إعمار وإحلال وتجديد المساجد من أهمها: تم إحلال وتجديد وصيانة وترميم نحو 9100 مسجد، منها 4200 مسجد تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها من موازنة وزارة الأوقاف ومواردها الذاتية، بتكلفة مالية تزيد على أربعة مليارات ومائة وثلاثين مليون جنيه، ونحو (4900) مسجد تم إحلالها وتجديدها وصيانتها وترميمها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف، بما يزيد على أربعة مليارات ونصف المليار جنيه.

كما حققت وزارة الأوقاف رقما قياسيا فى افتتاح المساجد الجديدة التى تم إنشاؤها بمعرفة الوزارة أو بالجهود الذاتية التى تمت تحت إشرافنا ، حيث تم افتتاح (2618) مسجدا جديدا فى الفترة من 4 سبتمبر 2020م حتى 10 يونيو 2022م، كما تم فرش أكثر من (20) ألف مسجد بكمية فرش أكثر من (6) ملايين متر مربع،

إيفاد الأئمة للخارج

وقال وزير الأوقاف إنه وفى سبيل دعم الريادة المصرية فى نشر الفكر المستنير تم إيفاد وإعارة (1684) إماما وقارئا، إيفادا دائما أو لإحياء ليالى شهر رمضان المبارك، ورعاية أكثر من (4100) طالب وافد على نفقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من مختلف دول العالم، وإهداء أكثر من (200858) كتابا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية لمختلف دول العالم، وإطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية والتوسع فى النشر الإلكترونى بثلاث وعشرين لغة، وترجمة خطبة الجمعة إلى عشرين لغة، ونشرها مكتوبة ومرئية.

أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة

واستطرد الوزارة قامت بافتتاح أهم صرح عالمى لتدريب الأئمة والواعظات ـ أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين فى يناير 2019م. حيث تم تخريج الدفعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة من الأئمة والواعظات نظام الدورة المتكاملة وعددهم 320 إماما وواعظة، كما تم افتتاح مركز الأوقاف للبحوث والدراسات الدينية بأكاديمية الأوقاف فى أغسطس 2019م، كما تم استحداث برامج مهارات التواصل الإعلامى للأئمة والواعظات عام 2019م وتم تنفيذ أربع دورات تدريبية بواقع ثلاث دورات لـ45 إماما، ودورة للواعظات لـ19 واعظة، وتم استحداث برامج رخصة الحاسب الآلى الدولية بأكاديمية الأوقاف، وتم تنفيذ 76 برنامجا تدريبيا خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالى خريجى مركز الحاسب الآلى بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين الذين حصلوا على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب من شركة (ICDL) حتى الآن 941 إماما وواعظة وإداريا .

تدريب الأئمة بالجامعات المصرية

وقال وزير الأوقاف إنه تم إطلاق الدورات التدريبية المشتركة بين وزارة الأوقاف والجامعات المصرية يناير 2021م، من خلال توقيع عدد (24) بروتوكول تعاون مع جامعة الأزهر وكافة فروعها بالمحافظات وأغلب الجامعات الحكومية على مستوى الجمهورية وفي مقدمتها جامعتي القاهرة وعين شمس ، وتم تدريب أكثر من 4100 إمام وواعظة.

وأوضح وزير الأوقاف أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا فى مجال البحث العلمى والتدريب من خلال المنح العلمية والدراسية منها: مجال المنح التعليمية المجانية وبالتعاون مع المعهد العالى للدراسات الإسلامية تم منح (1324) إماما وإداريا منحة ماجستير خلال الفترة من 2017م وحتى 2022م، شاملة الدراسة والكتب المجانية .

وفى مجال البحث العلمى بالدراسات العليا: تم تأخيل أكثر من ( 5874 ) إماما وإداريا على طريق البحث العلمى بالدراسات العليا .

تعيين ٧ آلاف إمام وعامل

أما فى مجال توفير فرص العمل فقد تم تعيين (4258) عاملا، فى مسابقة العمال رقم 1 لسنة 2015م، وذلك فى الفترة من 2015م حتى 2020م، وتم تعيين عدد (3011) إماما، فى مسابقة الأئمة رقم 1 لسنة 2016م وإعلاناتها التكميلية، وأوائل الخريجين، وذلك فى الفترة من 2016م حتى 2022م، وبذلك يكون إجمالى فرص العمل التى وفرتها الوزارة خلال تلك الفترة قد بلغ (7407)، إضافة إلى فرص العمل بنظام الأجر مقابل عمل .

تحسين الأحوال المادية

وفى مجال رفع مستوى المعيشة والأحوال المالية للأئمة: تم تحسين أحوال الأئمة بزيادة فى بدل صعود المنبر قدره (1000) جنيه فى يناير 2016م، وزيادة ثانية قدرها (600) جنيه لحملة الليسانس، و(800) جنيه لحملة الماجستير، و(1000) جنيه لحملة الدكتوراه فى يونيو 2019م، وزيادة ثالثة قدرها (500) جنيه لحملة الدكتوراه، و(300) جنيه لحملة الماجستير، و(100) جنيه لحملة دبلوم الدراسات العليا وخريجى البرنامج الرئاسى فى يناير 2021م، وزيادة رابعة قدرها (250) جنيها فى بدل صعود المنبر فى سبتمبر 2022م .

محاربة التطرف الإلكتروني

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة أخذت على عاتقها محاربة الفكر المتطرف فى المجال الفضائى الإلكترونى حيث بإطلاق استراتيجية بناء الوعى 2021م بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للإعلام، وتنفيذ عدد من فعالياتها، وإطلاق العديد من المبادرات المحلية والدولية ومن أهمها: (مبادرة محمد "صلى الله عليه وسلم" رسول الإنسانية، ومبادرة واعظات وراهبات، ومبادرة وطن بلا إدمان، ومبادرة الأمل حياة، ومبادرة نتعايش باحترام متبادل)، كما تم إطلاق إدارة الدعوة الإلكترونية، وتكثيف برامجها وتطبيقاتها، كما شهدت تلك الفترة التوسع فى النشر الدعوى الإلكترونى من خلال إطلاق بوابة الأوقاف الإلكترونية والتوسع فى النشر الإلكترونى بثلاث وعشرين لغة، مع ترجمة خطبة الجمعة إلى ثمانى عشرة لغة، ونشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية، وإطلاق (31) موقعا وصفحة وقناة تتبع وزارة الأوقاف والجهات التابعة لها منها: (8) صفحات متخصصة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بهدف ملء الفضاء الإلكترونى بالفكر الوسطى المستنير .

مجالس الإفتاء ومدارس القرآن

وقال وزير الأوقاف فى مجال الدعوة وخدمة القرآن الكريم حفظا وفهما فقد تم إنشاء 73 مجلسا للافتاء، و1600 مدرسة قرآنية، 69 مركزا لاعداء محفظى القرآن الكريم، وبلغ عدد المحفظين بنظام المكافأة 3269، كما بلغ إجمالى مقارئ الأئمة 860، وبلغ عدد مقارئ الواعظات 36، كما بلغ عدد مقارئ الجمهور 8860 مقرأة إلى جانب استحداث الوزارة أيضا اللقاء العلمى المفتوح الذى يشارك فيه أساتذة الجامعة ورجال الفكر والصحافة والإعلام كل فى تخصصه لتقديم مادة علمية دعوية تثقيفية للناس والنشء.

2 مليار لخدمة المجتمع

وأشار د. محمد مختار جمعة، إلى أن الوزارة ومن خلال إدارة البر وخدمة المجتمع قامت بإنفاق أكثر من 1 .2 مليار جنيه فى البر وخدمة المجتمع منها: (200) مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة، و(90) مليون جنيه لذوى الاحتياجات الخاصة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وصندوق دعم التعليم الخيرى لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية، وتم صرف (175) مليون جنيه منها، وقد تم الانتهاء من تنفيذ (8) مدارس جديدة من خلال المبالغ المخصصة لذلك من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف بأربع محافظات، فى حين يجرى العمل بـ (5) مدارس أخرى بـ(3) محافظات، كما تم صرف 100 مليون جنيه (سكن كريم) من خلال بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى. وصرف 60 مليون جنيه ضمن مبادرة إعادة إعمار غزة، وصرف 50 مليون جنيه لحساب وزارة التخطيط بمعرفة مجلس الوزراء لصالح مساعدة العمالة غير المنتظمة ومن أضيروا جراء ظروف انتشار فيروس كورونا، وتم صرف 50 مليون جنيه لحساب وزارة التضامن الاجتماعى لدعم صندوق (عطاء) لمتحدى الإعاقة، وتم صرف 30 مليون جنيه مساهمة فى تأثيث 1000 شقة للأسر الأولى بالرعاية بمعرفة وزارة التضامن الاجتماعى، وتم صرف 20 مليون جنيه لمبادرة (نور حياة) للإبصار، وتم صرف 20 مليون جنيه لصندوق الاستثمار الخيرى الخاص بذوى الإعاقة، وتم صرف 20 مليون جنيه ضمن مبادرة (حياة كريمة)، وتم صرف 40 مليون جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، وكما تم صرف 32.609.674 جنيها فى بناء 100 منزل بحلايب بالبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

أكثر من (145) مليون جنيه فى مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة، وتوزيع (5424) طن لحوم أضاحى على (5.424) مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بإجمالى مبلغ (508.389.942) جنيها، وتوزيع (653) طن لحوم إطعام على (653) ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بإجمالى مبلغ (22858800) جنيه، كما قامت الوزارة بتنفيذ خطة الدولة فى مجال الاهتمام بالمرأة حيث قامت بتمكين المرأة من العمل واعظة وقيادية بالأوقاف، إلى جانب تمكين الشباب فى العمل القيادى والدعوى بالوزارة.

ايرادات وأرباح هيئة الأوقاف

وأشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة حققت من خلال هيئة الأوقاف المصرية نحو 2 مليار جنيه صافى إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية لأول مرة منذ إنشائها، وقامت بإنشاء وإصدار أعظم أطلس وقفى فى العالم مكون من (92) مجلدا لتوثيق أعيان الوقف، كما قامت الوزارة بتشييد (16791) وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على مليارى جنيه منها (14702) وحدة إسكان اجتماعى وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية من أهمها مدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية.

وقال جمعة أما فيما يتعلق بالعوائد الاستثمارية لمشروعات الهيئة فقد حققت جميع المشروعات عوائد استثمارية مجزية ومتميزة تجاوزت فى بعض المشروعات الاستثمارية نسبة 100% .

أما إيرادات الهيئة فقد حققت هيئة الأوقاف المصرية أعلى إيرادات فى تاريخها فى العام المالى 2021/2022م فى أحد عشر شهرا، حيث حققت (1.803.651.000) جنيه، ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات العام الحالى 2021/2022م نحو ملياري جنيه .