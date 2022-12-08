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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسي الليبي يطرح مبادرة لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق

المجلس الرئاسي الليبي
المجلس الرئاسي الليبي

أعلن المجلس الرئاسي الليبي، عن إطلاق مبادرة سياسية لحل الأزمة في البلاد بعنوان (مقاربة المجلس الرئاسي لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني).

وذكر المجلس -في بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) أن المبادرة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاث (الرئاسي – النواب – الأعلى للدولة) بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وتهيئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، وتضمن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.

وأكد البيان أن المبادرة تتسق مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة.

وأرجع المجلس الرئاسي إطلاقه للمبادرة على المسؤولية الأخلاقية الواقعة عليه، وحرصه على إنجاز التوافق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على إصدار قاعدة دستورية، تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعالج النقاط الخلافية العالقة، في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة، الذي تم بين المجلسين برعاية الأمم المتحدة، واستضافة مصر.

المجلس الرئاسي الليبي الحوار السياسي الليبي الأمم المتحدة

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