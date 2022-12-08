ننشر.. نتائج انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة السويس

اختتم اليوم ماراثون انتخابات اتحاد طلاب جامعة السويس، حيث استضاف مدرج كلية العلوم مراسم انتخابات رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه ورؤساء اللجان الفرعية بحضور الدكتور السيد الشرقاوي رئيس الجامعة،والدكتور علي حسين عطا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد الإمام منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، و الدكتور أحمد الدسوقي رائد أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، د. أحمد أبو الحسن منسق الأنشطة الطلابية بكلية التجارة.

ألقى رئيس الجامعة كلمة في بداية الحفل اشاد بالتجربة الديمقراطية التي تتبناها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية معالي أ.د. محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وحرص إدارة الجامعة على مشاركة جميع الطلاب في هذا الحدث الهام الذي يساعدهم على التدريب على ممارسة حقوقهم الدستورية بحرية.

أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كل من رئيس الاتحاد/ احمد سعيد

نائب رئيس الاتحاد/الاء احمد

وفى الجان المتخصصة

اللجنة الرياضية

أمين /آية جداوى

أمين مساعد/مبارك احمد مبارك

اللجنة الفنية

امين/نورسين محمد

أمين مساعد/شهد وائل

لجنة الأسر الطلابية

أمين/ميرنا عماد

أمين مساعد/محمد شاكر

اللجنة الاجتماعية

أمين/آلاء سامى

أمين مساعد/يوسف ابراهيم

اللجنة الثقافية

أمين/دنيا علاء الدين

أمين مساعد/داليا سيد

لجنة الجوالة

أمين/ سيف هانى احمد

أمينمساعد/ محمد محمود

اللجنة العلمية

أمين/لمى محمود

أمين مساعد/احمد عرابي.