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رئيس التحرير
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برلمان

خبير: العلاقات المصرية - الصينية شهدت نموًا مطردًا خلال عهد الرئيس السيسي

الدكتور أحمد مصطفى
الدكتور أحمد مصطفى

شدد الخبير السياسي الدكتور أحمد مصطفى، على عمق العلاقات المصرية الصينية، ولاسيما في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث شهدت العلاقات بين البلدين نموًا مطردًا خلال السنوات الأخيرة، حيث كان هناك توافقٌا في السعي والعمل من أجل السلام وتحقيق شراكات استراتيجية.

 

ولفت الخبير السياسي، إلى أن العلاقات المصرية الصينية شهدت تطورًا مستمرًا في كافة المجالات علي مدى العقود الماضية وقد أثبتت هذه العلاقات قدرتها على مواكبة التحولات الدولية والإقليمية والداخلية، كما تنتهج الدولتان سياسات متوافقة من حيث السعي والعمل من أجل السلام في كافة أرجاء العالم والدعوة إلى ديمقراطية العلاقات الدولية وإقامة نظام دولي سياسي واقتصادي منصف وعادل قائم على احترام خصوصية كل دولة.

وأضاف الدكتور أحمد مصطفى، أن عمق العلاقات بين البلدين يأتي من قبيل تفهم كل طرف للقضايا الجوهرية للطرف الآخر، حيث تتمسك الدولتان بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة والسعي إلى حل النزاعات عبر الطرق السلمية، وقد تجلت هذه السياسة في مواقف كل منهما تجاه الآخر في مختلف المحافل الدولية وخاصة في ملفات النزاعات الإقليمية والدولية، كما تؤكد مصر موقفها الثابت بوجود دولة واحدة للصين هي جمهورية الصين الشعبية، كما تبنت الصين موقفًا مؤيدًا لاختيارات الشعب المصري خلال السنوات الماضية وأعلنت مرارًا رفضها لأي تدخل خارجي في الشأن المصري وفي السطور التالية نوضح المحددات التي تجعل من العلاقات بين الدولتين استراتيجية.

ولفت الدكتور أحمد مصطفى، إلى أن الصين تسعى إلى الاستفادة من المزايا التى تتمتع بها مصر، ومن بينها السوق الضخمة التى تضم أكثر من 100 مليون مستهلك، فضلاً عن أنها تعد بوابة لأكثر من مليار مستهلك يقطنون في الدول التي تتمتع فيها السلع المنتجة في مصر بمعاملة تفضيلية، مثل دول الاتحاد الأوروبي والكوميسا والدول العربية والولايات المتحدة.

وقال إن مصر تعد أول دولة في الشرق الأوسط أقامت تبادلًا دبلوماسيًّا مع الصين في العصر الحديث، وفي أول سبتمبر عام 1935، افتتحت الصين أول قنصلية لها في منطقة الشرق الأوسط في القاهرة. وتعد مصر أيضًا أول دولة عربية وإفريقية اعترفت بالصين الجديدة (جمهورية الصين الشعبية) في الثلاثين من مايو عام 1956.

واختتم الخبير السياسي بالقول: إنه من الفوائد الإستراتيجية والسياسية لمصر من توثيق علاقاتها مع الصين إقامة شراكة استراتيجية بين مصر وثانى أكبر اقتصاد فى العالم ستمهد الطريق لكثير من المشاريع لتضع مصر أقدامها كدولة محورية فاعلة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك الإسراع فى إقامة مشاريع لوجيستية ومناطق لخدمات السفن والصناعات المتعلقة بالنقل البحرى على طول محور قناة السويس لتعظيم الاستفادة من طريق الحرير الصينى وقناة السويس الجديدة فى تنشيط حركة التجارة مع دول العالم.

الرئيس السيسي مصر الصين

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