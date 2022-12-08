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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال أيام.. رئيس الوزراء يتفقد المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالسويس

مدبولي
مدبولي

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الايام القادمة بزيارة الى محافظة السويس لتفقد عدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها التي تهم المواطن السويسي في مجالات الصحة والري والشباب تقدر تكلفتها باستثمارات حوالي أربعة مليارات و250 مليون جنيه وذلك خلال الايام القادمة. 

يأتي ذلك في اطار الاهتمام بالمبادرة الرئاسية لعواصم المدن والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين. 

يرافق الدكتور مصطفى مدبولي وزراء الصحة والري والشباب والرياضة والنقل حيث يقوم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بطرح المشروعات وخطوات تنفيذها النهائية والمتطلبات الجماهيريه واستفادة المواطنين منها وفي مقدمتها المجمع الطبي بمدينة 24 أكتوبر حيث يتم تفقده في مراحله النهائية بتكلفة تتعدى ٤ مليارات جنيه مزود بأحدث الأجهزة الطبية في كافة التخصصات ويضم حوالي 600 سرير ويقع في منطقة محاور طرق سريعة تخدم السويس والمدن السكنية الجديدة بها مثل السويس الجديدة  والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وطرق راس غارب وعيون موسى وراس سدر كما يتفقد رئيس الوزراء مراحل تغطية ترعة السويس بطول 40 كيلو مترا في اطار خطة الحكومة لتغطية وتبطين الترع والمجاري المائية للحفاظ على المقتنيات المائية التي تستخدم في الزراعة والصناعة ومياه الشرب وتبلغ تكلفة المرحلة الاولى حوالي 40 مليون جنيه. 

كما يتفقد رئيس الوزراء بدء تنفيذ المدينة الشبابية بميدان تحيا مصر والتي ستكون مركزا عالميا لاستقبال الوفود الشبابية كمدينة للشباب وتبلغ تكلفتها المبدئية في المرحله الاولى حوالي 184 مليون جنيه. 

كما يتفقد المراحل النهائية لأول مستشفى للطب الرياضي في منطقة القناة وسيناء بتكلفة حوالي 35 مليون جنيه.

السويس الصناعة الصحة مجاري الزراعة رئيس الوزراء النقل رأس غارب وزراء

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