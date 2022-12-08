عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ السويس يستقبل سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة

صدى البلد

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس  اليوم بمكتبه بديوان عام محافظة السويس  نيكولاس هنري سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة ووفد مرافق للسفير.

وخلال اللقاء أعرب المحافظ عن سعادته وامتنانه باستقبال السفير لأول مرة بمحافظة السويس.. مشيراً إلى العلاقات والروابط الطيبة  التي تربط بين مصر والفاتيكان.


وأكد المحافظ علي ان المحافظة على اتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات والامتيازات لانشاء مدرسة جديدة تخدم جميع أهالى السويس .
 

وفي اللقاء قدم سفير دولة الفاتيكان ميدالية الفاتيكان ووجه الشكر للمحافظ على  حسن الضيافة وكذلك على الخدمات والمساعدات التي تقدمها المحافظة للطائفة الكاثوليكية مؤكداً أن الدولة المصرية حريصة على تدعيم الوحدة الوطنية بين طوائف الشعب.


كما قدم اللواء عبد المجيد صقر درع محافظة السويس للسفير تكريما وتقديرا لزيارته لمحافظة السويس.


حضر اللقاء كلاً من الأب بولس ساتي رئيس الطائفة الكاثوليكية بمصر ومراد مجلع رئيس الرهبان الفرنسيسكان والشيخ ماجد راضي مدير عام الأوقاف والشيخ مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالسويس وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس والقمص أنطونيوس ميلاد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالسويس والأب مايكل سليم مدير مدرسة الآباء الفرنسيسكان بالسويس والسير حنان مدير مدرسة الراعي الصالح بالسويس .

السويس الوحدة العلاقات مصري تسهيلات الفاتيكان مدرس لدولة المصرية لقاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير المالية: وصول الدولار إلى 40 جنيها شائعة لا أساس لها من الصحة.. فيديو

وزارة الصحة تعلن إيجابية حالة إصابة بفيروس جدري القرود

1620 جنيها .. هبوط سعر جرام الذهب في مصر عيار 21 | فيديو

إيقاف جديد.. الفيفا يصدم كهربا بقرار حاسم في أزمة غرامة الزمالك

أسباب هبوط أسعار الذهب في مصر.. اعرف التفاصيل

اتشل بسبب الهزار.. القصة الكاملة لأحدث ضحايا تحديات التيك توك في المدارس

أسعار الذهب إلى أين تتجه؟.. خبراء يوضحون مصير المعدن الأصفر .. فيديو

عاد من جديد .. اكتشف أعراض جدري القرود

ترشيحاتنا

تسلسل زمني.. رحلة الذهب من 2000 جنيه ونازل.. كم سيصل سعره غدًا ؟

الجيش الروسي يشن هجوما عنيفا على خاركيف ودونيتسك

إعلام ألماني يكشف المعدات المصادرة من مرتكبي محاولة الإطاحة بالحكومة

مرحلة خطر.. سوسن بدر تكشف سبب اعتذارها عن مسرحية الواد سيد الشغال..فيديو

الصلاة على النبي 1000 مرة.. فضلها وصيغتها الجامعة الشاملة في دقيقة

بسبب إيران.. إسرائيل تهدد بقصف مطار بيروت الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. تناول السكر بهذه الكمية خلال اليوم يصيبك بالقلب

فار فى علبة الكشري.. ابعد عن الأمراض وتعلم طريقة عمله بسهولة

ماذا يحدث للجسم عند استخدام الكورتيزون؟

عودة جدري القرود.. كيف تحمي نفسك من الإصابة بالمرض الخطير؟

فيديو

انخفاض أسعار الذهب في مصر .. تعرف على الأسباب..فيديو

اتشل بسبب الهزار .. تفاصيل مؤلمة بحادث تحدي التيك توك..فيديو

فار في علبة الكشري .. بلوجر تعثر على حيوان نافق داخل أوردر محل شهير "فيديوجراف"

خطيبي طلع اخويا .. فيديو مؤثر لفتاة يثير تعاطف السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

عودة مجرمي الحُب.. ومشروع الترميم الفني

المستشار أسـامة الصعيدي

حلم المونديال مع التجربة المغربية

المستشار أسـامة الصعيدي

المعايشة الوطنية مع البطل ناجي شهود

عبد المعطى أحمد

صاحب أكثر من بال!

د.هادي التونسي

دكتور وسيم السيسي

د. ماريان جرجس

بروفايلو المدن المصرية

محمد نصار

مَنْ يقود سيارة حياتك؟

نهال علام

المنصورة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ