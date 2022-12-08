محافظ السويس يستقبل سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم بمكتبه بديوان عام محافظة السويس نيكولاس هنري سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ والأستاذ خالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة ووفد مرافق للسفير.

وخلال اللقاء أعرب المحافظ عن سعادته وامتنانه باستقبال السفير لأول مرة بمحافظة السويس.. مشيراً إلى العلاقات والروابط الطيبة التي تربط بين مصر والفاتيكان.



وأكد المحافظ علي ان المحافظة على اتم الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات والامتيازات لانشاء مدرسة جديدة تخدم جميع أهالى السويس .



وفي اللقاء قدم سفير دولة الفاتيكان ميدالية الفاتيكان ووجه الشكر للمحافظ على حسن الضيافة وكذلك على الخدمات والمساعدات التي تقدمها المحافظة للطائفة الكاثوليكية مؤكداً أن الدولة المصرية حريصة على تدعيم الوحدة الوطنية بين طوائف الشعب.



كما قدم اللواء عبد المجيد صقر درع محافظة السويس للسفير تكريما وتقديرا لزيارته لمحافظة السويس.



حضر اللقاء كلاً من الأب بولس ساتي رئيس الطائفة الكاثوليكية بمصر ومراد مجلع رئيس الرهبان الفرنسيسكان والشيخ ماجد راضي مدير عام الأوقاف والشيخ مؤمن الهواري رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالسويس وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم بالسويس والقمص أنطونيوس ميلاد وكيل مطرانية الأقباط الأرثوذكس بالسويس والأب مايكل سليم مدير مدرسة الآباء الفرنسيسكان بالسويس والسير حنان مدير مدرسة الراعي الصالح بالسويس .